Irma sacude el Caribe y deja graves daños y al menos 12 muertos

Estaba anunciado y así ha sido. El ojo del huracán Irma, de categoría 5 sobre 5, ha pasado sobre Barbuda, San Martín, San Bartolomé (Antillas Menores) y Puerto Rico y ha causado, por el momento, al menos 12 muertos y grandes daños materiales.

El paso del huracán por Barbuda ha dejado al menos un muerto y ha causado daños en alrededor del 95 % de las viviendas de la isla, según ha confirmado este miércoles el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, quien ha confirmado que la víctima mortal es un niño.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión local ABS tras sobrevolar la isla, Browne ha dicho que lo que ha visto es "desgarrador" y "absolutamente devastador", agregando que "de forma preliminar, la destrucción en Barbuda no tiene precedentes".

"La isla está literalmente en el agua, lo que es en sí mismo una amenaza en términos de enfermedades transmitidas por mosquitos", ha manifestado, añadiendo que el coste de las reparaciones "no sería menor a 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros)".

El ojo del huracán, perfectamente formado, visto desde el espacio. Foto: EFE

Browne ha puntualizado que 'Irma' ha causado daños en el aeropuerto, afectando a la pista de aterrizaje y asegurando que en estos momentos no puede recibir vuelos. "Llegar a Barbuda es un desafío", ha reconocido.

Por otra parte, ya son ocho los fallecidos en la isla de San Martin, en las Antillas Menores, tras el paso la pasada madrugada de Irma, según el prefecto de la vecina isla de Guadalupe, Eric Maire.

El funcionario ha indicado que se trata de un balance provisional dadas las dificultades para comunicarse con los territorios de San Martín y San Bartolomé, las islas que con más virulencia, junto a Barbuda, han recibido el paso del ciclón.

Los fuertes vientos y las ingentes cantidades de agua que mueve Irma han provocado en Puerto Rico al menos un muerto, cuantiosos daños, ha dejado a un millón de personas sin luz y a otras 4.000 en refugios.

En San Bartolomé otra persona ha muerto y la estación de bomberos ha quedado inundada.

En el Caribe, las islas Vírgenes Santo Tomás y Saint John también han sufrido cuantiosos daños, según el responsable de la división del Caribe de la Agencia Federal de EE. UU. para el Manejo de Emergencias, Alejandro De La Campa.

