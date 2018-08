Terremoto de 6,1 grados en la costa de Japón

Internacional

20/09/2017

El temblor ha tenido lugar un día después del terremoto en México que ha costado la vida a más de 220 personas.

Un terremoto de magnitud 6,1 en la escala de Richter ha sacudido la costa occidental de Japón, ha informado el Centro Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque, de momento, no ha habido informes de que haya causado víctimas o daños materiales.



El sismo se produjo a las 12:37 horas (ET) a 281 kilómetros al sureste de la ciudad de Kamaishi (prefectura de Iwate), en el noreste del país, con un hipocentro de 10 kilómetros bajo la superficie terrestre, precisó el USGS, sin aportar más detalles.



La Agencia meteorológica japonesa no ha emitido ninguna alerta de tsunami por este seísmo, registrado a más de 320 kilómetros al este de la ciudad de Fukushima, que en 2011 sufrió un grave accidente nuclear desencadenado por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de ese año.



Ese desastre fue el peor accidente nuclear de la historia junto al de Chernóbil (Ucrania) de 1986.

