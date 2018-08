Muere Hugh Hefner, fundador de Playboy, a los 91 años

El carismático fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, ha muerto hoy, jueves, a los 91 años en su hogar, la Mansión Playboy de Los Ángeles (EE. UU.), ha informado su empresa.

Hefner ha muerto por causas naturales, ha detallado Playboy Enterprise, la empresa matriz del imperio Playboy.

Además, la cuenta de Twitter de Playboy ha publicado una foto de Hefner y destacó una de sus citas: "La vida es demasiado corta para estar viviendo el sueño de otra persona".

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4