El presunto autor del atentado ante la juez, acusado de terrorismo

El presunto autor del reciente atentado terrorista de Nueva York, Sayfullo Saipov, ha comparecido hoy por primera vez ante una juez para conocer los procedimientos judiciales antes de la acusación formal.

Saipov ha llegado ante la juez Barbara Moses en una silla de ruedas a causa de la herida en la cadera que sufrió por el disparo de un policía, después de que presuntamente cometiera el atentado más grave que sufre Nueva York desde el 11S.

De acuerdo con las autoridades, el inmigrante uzbeko es el responsable del atropello múltiple que el martes causó ocho muertos y una docena de heridos, y sostienen que perpetró el ataque en nombre del ISIS.

Según periodistas de medios locales que han asistido a la vista judicial, Sayfullo Saipov ha entrado en el tribunal esposado y con grilletes en los pies poco después de las 18:00 hora local (23:00 del miércoles en Euskadi), para que le leyeran sus derechos procesales.

Por medio de un intérprete ruso ha escuchado los procedimientos y solo ha utilizado el inglés para darle gracias a la magistrada.

El abogado que lo representa, David Patton, ha indicado que esta misma noche quedará en una celda, ya que ha sido dado de alta del hospital Bellevue, donde fue ingresado poco después de ser detenido para recibir atención por la herida de bala.

Patton ha declarado a los periodistas al final de la audiencia que confiaba en que la Justicia cumpla su papel pese a la atención del caso.

La siguiente audiencia del caso ha sido fijada inicialmente para el 15 de noviembre, cuando es posible que se le lean los cargos formales que presentará la fiscalía del distrito sur de Nueva York.

Acusado de terrorismo

Según la querella presentada, el FBI acusa a Saipov del apoyo al Estado Islámico, un cargo que puede recibir como máximo la cadena perpetua.

Entre las ocho víctimas mortales se encuentran cinco argentinos y una mujer belga.

El FBI ha anunciado, además, que busca a un segundo uzbeko por su presunta relación con Saipov.

El FBI ha identificado al hombre como Mukhamadzoir Kadirov, un uzbeko de 32 años, y ha difundido su imagen, pero no ha dado más detalles sobre su relación con Seipov.

Las autoridades han contactado con las personas cercanas a Saipov, incluidos su mujer y sus tres hijos, para interrogarlas como parte de la investigación.

Trump pide la pena de muerte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido una condena a muerte para Sayfullo Saipov.

"El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del EI en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería recibir la pena de muerte!", ha dicho Trump en un mensaje en Twitter.

Aunque el estado de Nueva York no contempla la pena capital en su sistema penal, que tiene la cadena perpetua como máxima pena, Saipov sí podría recibir una condena a muerte en un juicio federal por terrorismo.

