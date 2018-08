Un terremoto de 7,3 grados causa cientos de muertos y miles de heridos en Irak e Irán

Un potente terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió la noche del domingo la zona de frontera entre Irán e Irak y ha causado más de 450 muertos y cerca de 7.400 heridos en ambos países.

La mayor parte de los fallecidos se han contabilizado en Irán (más de 445), asi como los heridos (casi 7.100), mientras en que en Irak, de momento, rozarían la decena y los heridos unos centenares (unos 300).

El temblor se produjo en la localidad iraní de Azgale, en la provincia de Kermanshah, a 11 kilómetros de profundidad, según el Centro Sismológico de Irán, y se sintió tanto en Teherán como en Bagdad, así como en lugares distantes como Kuwait.

A lo largo de la noche del domingo y la madrugada de hoy se han contabilizado una treintena de réplicas a ambos lados de la frontera, la más fuerte de ellas, de 5,3 grados, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Movilización de recursos de emergencia

Las autoridades iraníes han movilizado a todos los cuerpos de seguridad para acelerar las tareas de rescate y de retirada de escombros en las poblaciones de Kermanshah más afectadas por el seísmo.

Las operaciones de búsqueda se desarrollan a contrarreloj para intentar salvar a posibles supervivientes y en ellas participan el Ejército, los Guardianes de la Revolución, la fuerza de Voluntarios Islámicos y la Media Luna Roja de Irán.

El vicepresidente de la Organización de Gestión de Crisis de Irán, Behnam Saidi, explicó a la televisión estatal que se han enviado 19 helicópteros y tres aviones a las zonas afectadas para el traslado de los heridos.

Sobre el terreno están desplegadas también unas 140 ambulancias y miles de efectivos de los servicios de emergencia y otras organizaciones gubernamentales.

Las autoridades han establecido hospitales de campaña para atender las urgencias y para ayudar a los centros médicos de las localidades de Eslamabad Gharb, Sarpol Zahab y Ghasr Shirin, que están colapsados.

Muchas poblaciones afectadas

Las poblaciones más afectadas en Irán han sido Ghasr Shirin, Sarpul y Azgale, aunque todavía es difícil cuantificar los daños debido a los cortes producidos en las carreteras de montaña y a que tanto las comunicaciones telefónicas como el sistema eléctrico han sufrido cortes.

Los servicios de emergencia de Irán han contabilizado decenas de muertos y cientos de 300 heridos en Kermanshah, según Mojtabar Nikkerdar, gobernador de esa provincia fronteriza iraní.

En Irak, el Gobierno de la región autónoma del Kurdistán informó de la existencia de víctimas mortales, sin precisar su número, y de "más de 500 heridos" en la provincia fronteriza de Suleimaniya.

Según autoridades locales, se han registrado algunas víctimas mortales en la localidad de Darbandiján, localizada a pocos kilómetros de la frontera.

Las televisiones kurdoiraquíes mostraron imágenes de edificios derrumbados en Darbandiján, así como escenas de pánico de la población en varias poblaciones.

