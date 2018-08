Internacional

Colombia

Una estudiante de enfermería mata a un bebé a golpes por error

15/10/2010

Creía que era el hijo fruto de una relación de su marido con su amante. Los padres del bebé muerto no conocían a la atacante.

Una estudiante de enfermería ha asesinado a un bebé recién nacido creyendo que se trataba del hijo que su marido había tenido con su amante. El suceso ha ocurrido en la Clínica de La Mujer, en Santa Marta (Colombia).

Dos horas después de que la pequeña viniera al mundo, el pasado miércoles 13, la estudiante de enfermería entró en la sala de neonatos, arrebató a una enfermera el bebé de los brazos y salió corriendo.

Cuando llegó a la puerta del hospital, lanzó a la pequeña contra el suelo y la golpeó repetidamente hasta que murió definitivamente.

Testigos que se encontraban en los alrededores intentaron, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, lincharla. La mujer salió corriendo hacia el centro asistencial para resguardarse, de donde salió poco después escoltada por la Policía.





No conocían a la atacante

Harvey Ternera, padre del neonato asesinado, ha asegurado que no conocía a la estudiante de enfermería. La madre aún no sabe que su hija está muerta debido a que no puede tener sobresaltos tras la operación.