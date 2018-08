Internacional

El Pentágono admite el reclutamiento de homosexuales en el Ejército

20/10/2010

Un juez ha declarado inconstitucional la política que permitía que los homosexuales pudieran servir en el Ejército, siempre y cuando no revelasen su condición sexual.

El Pentágono ha dado instrucciones para permitir el reclutamiento en el Ejército de Estados Unidos de todas aquellas personas que reconozcan abiertamente su homosexualidad, cumpliendo así con lo ordenado por una jueza federal del estado de California.

La magistrada, Virginia A. Phillips, declaró inconstitucional el pasado mes de septiembre la política del "don''t ask, don''t tell" (no preguntes, no lo digas), que fue acordada por el Congreso en 1993 como un compromiso para permitir que los gays y lesbianas pudieran servir en el Ejército, siempre y cuando no revelasen su condición sexual.

El pasado 12 de octubre la jueza ordenó al Pentágono que dejase de aplicar esa política con carácter inmediato. Phillips ratificó este martes su decisión rechazando así la solicitud del Gobierno de esperar a que concluyera el proceso de apelaciones.

En un e-mail enviado el pasado 15 de octubre, el Pentágono dio nuevas instrucciones a los reclutadores para que aceptasen las solicitudes de admisión al Ejército en las que se reconociese voluntariamente la condición sexual del solicitante. Asimismo, los encargados de reclutar personal también debían indicar a los aspirantes que la moratoria sobre la política del ''don''t ask, don''t tell'' podría ser restituida por el tribunal de apelaciones, informaron el diario The New York Times y la cadena CNN.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por su parte, aseguró la semana pasada que la política de contrataciones del Ejército contra los homosexuales será eliminada bajo su mandato, pero añadió que deberá hacerse con tiempo y a través de una ley consensuada en el Congreso.