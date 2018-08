Al menos 15 heridos tras un atropello 'deliberado' en Melbourne

Las autoridades australianas han detenido a dos personas después de que un todoterreno arrollara al menos a 15 personas, entre ellos un niño, que caminaban por una vía peatonal en la ciudad australiana de Melbourne.

Las autoridades han señalado que hay 13 personas que han sido trasladadas a centros hospitalarios y otras dos que están recibiendo asistencia médica en el lugar de los hechos. Entre los heridos figura un niño que ha sido trasladado al Hospital Infantil Real con pronóstico grave.

Según el jefe de la Policía en el estado australiano de Victoria, Russel Barret, el atropello ha sido un "acto deliberado" aunque aún se desconoce la "motivación" del autor del atropello.



El alto mando policial ha pedido a los ciudadanos que eviten acercarse a la zona del atropello, que ha tenido lugar cerca de la estación de tren de la calle Flinders, en el distrito financiero central de Melbourne.



La zona ha sido acordonada. Foto: EFE



Ante la pregunta de si el atropello puede ser considerado un acto terrorista, Barret ha dicho que todavía es demasiado pronto para pronunciarse y ha señalado que aún no se han presentado cargos contra los dos hombres detenidos por el atropello, el conductor del todoterreno y otro individuo.

