Kim Jong Un expresa su voluntad de enviar una delegación a Corea del Sur

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha expresado su voluntad de enviar una delegación y discutir con Seúl (Corea del Sur) sobre su participación en los Juegos Olímpicos de PyeongChang.

El líder norcoreano sostiene que los juegos de invierno serán una buena ocasión para su país y ha expresado su esperanza sincera en que la cita deportiva sea un éxito. En este sentido, ha aclaradao que Pyongyang está preparada para dar diversos pasos, incluido el envío de una delegación.

El Gobierno de Corea del Sur, por su parte, ha propuesto este martes mantener conversaciones de alto nivel con Corea del Norte el 9 de enero sobre la participación de Pyongyang en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en PyeongChang.

Trump dice que el gesto de Kim Jong-un podría ser una "buena noticia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la afirmación del líder norcoreano podría ser "una buena noticia", aunque ha asegurado que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

"Las sanciones y 'otras' presiones están empezando a tener un gran impacto sobre Corea del Norte. Los soldados están huyendo peligrosamente a Corea del Sur", ha escrito Trump en Twitter. "El hombre cohete quiere hablar ahora con Corea del Sur por primera vez. Quizá eso sea una buena noticia, quizá no. ¡Ya veremos!", ha añadido.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!