La Casa Blanca estudia sancionar a Irán, pero evita pedir un cambio de régimen

La Casa Blanca ha evitado pedir un cambio de régimen en Irán y ha advertido de que mantiene abierta la opción de sancionar al Gobierno de Teherán a medida que aumentan las detenciones en las protestas de ese país.

"Ciertamente, mantenemos abiertas nuestras opciones en términos de sanciones", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en su primera conferencia de prensa del año.

Un día después de que Trump tuiteara que es "hora de un cambio" en Irán, su portavoz ha asegurado que el presidente no se refería necesariamente a un cambio de régimen en el país persa.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!