Internacional

Venezuela

Venezuela aplaza las elecciones presidenciales al 20 de mayo

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/03/2018

El aplazamiento ha sido acordado entre las fuerzas 'chavistas' y los partidos que respaldan al opositor Henri Falcón.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, ha informado hoy de que las elecciones presidenciales han sido reprogramadas para el 20 de mayo tras el "acuerdo de garantías electorales" firmado por seis candidatos.

El acuerdo está suscrito, por un lado, por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las otras nueve formaciones por las que compite el presidente, Nicolás Maduro, y, por otro, por Avanzada Progresista (AP), el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), que apoyan a Falcón, según informa la agencia de noticias oficial AVN.



Falcón se ha desmarcado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora--, que decidió no participar en estos comicios por considerar que no hay garantías suficientes, y el pasado martes se inscribió como candidato presidencial, en nombre de AP, MÁS y COPEI.



Sin embargo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha reiterado hoy que el cambio de fecha no modifica su forma de ver estas elecciones que ha calificado de "farsa" ya que no están dadas las condiciones para que estas sean "justas" y "transparentes".