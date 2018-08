Internacional

BOMBARDEO EE.UU. EN SIRIA

Los aliados de Al Asad salen en su apoyo y avisan de las 'consecuencias'

14/04/2018

El presidente ruso, Vladimir Putin acusa a Trump de "consentir a los terroristas" con su ataque. Mientras, Europa se ha alineado con EE.UU., Francia y Reino Unido. También hay alguna voz crítica.

Los aliados del régimen de Bashar al Asad, con Rusia, Irán y China a la cabeza, han salido este sábado en bloque para apoyar al Gobierno sirio tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia y han advertido de las consecuencias que podrían tener estas acciones para la estabilidad de Siria y de toda la región.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha tachado el ataque de una "agresión contra un Estado soberano que se encuentra en el flanco delantero de la lucha contra el terrorismo".

"Con sus acciones, EE.UU. empeora aún más la catástrofe humanitaria en Siria, llevan el sufrimiento a la población civil, y de hecho, consienten a los terroristas que torturan desde hace siete años al pueblo sirio", ha dicho Putin, en un comunicado difundido por el Kremlin.

Putin ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para "tratar las acciones agresivas de EEUU y sus aliados".

Y es que Putin cuestiona la razón oficial del bombardeo: el ataque químico de la semana pasada en Duma. Cree que no hay pruebas de ello y que en lugar de esperar las conclusiones de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que investiga las circunstancias del ataque a Duma, "un grupo de países occidentales lo ha ignorado deliberadamente y ha emprendido una acción militar, sin esperar los resultados de la investigación".

"Criminales", según Jamenei

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tampoco ha escatimado críticas tras lo que ha tachado de "crimen". "Claramente declaro que el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia y la primera ministra de Reino Unido son criminales", ha denunciado.

En esta línea, el Ministerio de Exteriores iraní ha considerado que "la agresión es una flagrante violación del Derecho Internacional y una falta de respeto a la soberanía nacional y a la integridad territorial de Siria. Sería, ha añadido, una acción "arbitraria y unilateral" que perjudica la paz internacional y la lucha contra el terrorismo.

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, ha advertido de que ahora "la situación se volverá más compleja" y Estados Unidos será el responsable de las futuras "consecuencias".

China

China también ha rechazado el ataque conjunto de sobre Siria al considerar que es contrario a la Carta de Naciones Unidas, viola el derecho internacional y complica la búsqueda de una solución al conflicto."Cualquier acción militar unilateral que eluda al Consejo de Seguridad es contraria a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y viola los principios y normas básicas del derecho internacional", ha señalado en un comunicado una portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying.

Una acción de este tipo “también añadirá factores nuevos y complicados para la solución de la cuestión siria” ha añadido.

Alemania

Sin embargo, la canciller alemana, Angela Merkel, ha calificado de "necesaria y proporcionada" la acción militar de EE.UU., Reino Unido y Francia contra Siria. Merkel ha señalado en un comunicado que Alemania "apoya" el paso dado por estos tres países, en asunción de su "responsabilidad" como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y ha añadido que Alemania dará todos los "pasos diplomáticos" para que no se erosione la convención internacional para la prohibición de las armas químicas.

Merkel ha explicado que "todos los indicios a disposición apuntan a la responsabilidad del régimen de Asad" por el "abominable" ataque químico en el que "numerosos niños, mujeres y hombres murieron" hace unos días en Duma, cerca de Damasco. "La acción militar era necesaria y proporcionada para garantizar la vigencia de la prohibición del uso de armas químicas y para advertir al régimen sirio frente a nuevas violaciones" de este acuerdo internacional, ha asegurado.

España

El Gobierno español también ha considerado que el ataque militar conjunto de EE.UU., Francia y el Reino Unido contra Siria es "una acción limitada en su objetivo y medios" y, por ello, una respuesta "legítima y proporcionada" al uso de armas químicas por el régimen sirio contra la población civil, algo de "gravedad extrema".

Además, el Ejecutivo español pide a quienes apoyan al régimen sirio "toda la presión necesaria" para evitar los ataques contra la población civil, e insiste en que solo un proceso político de transición, encabezado por Naciones Unidas, puede llevar la paz "definitiva" a Siria.

Bélgica

El primer ministro belga, Charles Michel, por su parte ha publicado un mensaje en Twitter en el que dice que "Bélgica condena firmemente el uso de armas químicas en Siria y comprendemos la acción conjunta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido".

Italia

El presidente del Gobierno de Italia en funciones, Paolo Gentiloni, ha afirmado que el bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria debe "quedar circunscrito" y se debe "evitar una escalada" en el conflicto” y puede servir como señal de alarma y de estímulo para poner en el centro el proceso de dialogo".

Holanda

El primer ministro holandés, Mark Rutte, también ha calificado de "proporcional" y "correcto" el ataque conjunto de EE.UU., Reino Unido y Francia: "El gobierno holandés considera probable que se hayan usado armas químicas y que el régimen sirio sea responsable. La comunidad internacional no puede aceptarlo y por lo tanto, entendemos la reacción de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que es proporcionada y correcta dadas las circunstancias", ha dicho en un comunicado.

Portugal

El Gobierno portugués ha definido el ataque de EEUU, Francia y Reino Unido en Siria como una "operación militar circunscrita", cuyas "razones y oportunidad" Portugal comprende. Fue un ataque de "tres países amigos y aliados de Portugal", cuyo objetivo ha sido dañar la "estructura de producción y distribución de armas que están estrictamente prohibidas por el derecho internacional", precisa el comunicado difundido por el ministerio de Exteriores luso.

Consejo europeo

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también ha mostrado su apoyo al ataque y ha asegurado que la Unión Europea (UE) se mantendrá "del lado de sus aliados"."El ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido deja claro que el régimen sirio, junto con Rusia e Irán, no pueden continuar con esta tragedia humana, al menos no sin coste", ha dicho en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Turquía

El Gobierno turco, por su parte, ha considerado que el bombardeo de EEUU y sus aliados sobre Siria supone "una respuesta apropiada": "Damos la bienvenida a esta operación, que es una expresión de la conciencia de toda la humanidad contra el ataque de Duma, sobre el que existen fuertes sospechas de haber sido cometido por el régimen sirio", han indicado el Ministerio de Exteriores.

El Gobierno griego, Corbin, Sánchez, Iglesias… algunas voces críticas

El Gobierno griego ha afirmado, por su parte, que la única forma de resolver la crisis es mediante el "diálogo diplomático" y no llevando al mundo a una nueva "guerra fría". "La operación, como se esperaba, no ayudó a resolver la crisis siria. Hoy no estamos un paso más cerca de una situación equilibrada", han señalado fuentes gubernamentales tras la acción de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, ha tildado de "legalmente cuestionable" la ofensiva militar efectuada de madrugada en Siria contra objetivos del régimen de Bachar al Asad. En un comunicado, el dirigente del principal grupo opositor ha opinado que el Reino Unido no debería "aceptar instrucciones" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y comprometer a su personal militar. "Esta acción legalmente cuestionable pone en riesgo que se produzca una nueva escalada, como ha admitido el secretario de Defensa de Estados Unidos (James Mattis), en un conflicto ya devastador, y por ello hace que sea menos probable que se rindan cuentas ante la justicia por crímenes de guerra y por el empleo de armas químicas", apuntado el político izquierdista.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy, a través de su cuenta en Twitter, "respeto a la legalidad internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas" en el conflicto sirio. En un mensaje en la red social, Sánchez ha subrayado que las víctimas del conflicto "siempre inocentes" necesitan del "compromiso de la comunidad internacional a través del diálogo y la negociación".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha denunciado que el ataque conjunto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria ignora a la Organización de las Naciones Unidas y "desprecia la legalidad internacional". "Se produce justo cuando los inspectores internacionales iban a investigar el uso de armas químicas. ¿Qué opina nuestro Gobierno? ¿Y Cs? ¿Nos van a contar que Trump busca la paz? No a la guerra", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter.