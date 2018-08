Al menos 23 muertos en ataques israelíes a objetivos iraníes en Siria

Israel ha atacado a lo largo de la noche docenas de objetivos militares iraníes en Siria, tras sufrir anoche el lanzamiento de 20 cohetes, de los que 4 fueron interceptados y el resto cayeron en suelo sirio, han asegurado fuentes militares.

Hay al menos 23 muertos, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Entre los fallecidos hay cinco integrantes de fuerzas regulares sirias, entre ellos un oficial, y otros 18 efectivos de nacionalidad siria y extranjeros, según la ONG.

"Hemos atacado docenas de objetivos militares en Siria", ha dicho a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, el portavoz militar Johnatán Conricus, que ha agregado que "hemos estado en esta operación varias semanas o meses, en los que hemos conseguido frustrar varios ataques iraníes".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han señalado que los cohetes habrían impactado contra cinco unidades del sistema de defensa aérea de Siria, que a su vez habían abierto fuego contra varios cazas israelíes, según ha recogido el Ejército en un comunicado.

