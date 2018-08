Internacional

Contra el calentamiento global

Cancún presenta un proyecto de 76.000 millones de euros anuales

Redacción

11/12/2010

Los 190 países, menos Bolivia, han apoyado el borrador que aplaza a Durban (Sudáfrica) la decisión de si se sustituye o no el Protocolo de Kyoto por otro acuerdo.

La Cumbre contra el Cambio Climático de Cancún ha presentado un proyecto que cuenta con 100.000 millones de dólares (76.000 millones de euros) anuales en financiación para ayudar a los países en desarrollo a limitar el calentamiento global a partir del año 2020.

Este proyecto se suma al compromiso alcanzado por las naciones ricas el año pasado en el Acuerdo de Copenhague de 100 mil millones de dólares por año en la financiación, a partir de 2020. El dinero ayudará a los países en desarrollo a reducir las emisiones y adaptarse a los peores efectos del calentamiento global, como olas de calor, sequías y tormentas más fuertes.

El texto también establece un "fondo climático verde" para ayudar a canalizar parte del dinero a los países en desarrollo. Asimismo, piden a los países ricos ofrezcan un 1,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) para la financiación.

El proyecto tiene como objetivo limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados, y financiar la protección de los bosques. Para convertirse en decisión efectiva de la ONU, el proyecto, acordado por los ministros, tiene que ser aprobado por 192 países en una reunión plenaria en Cancún a lo largo de este sábado.

Japón apoya los textos

El Gobierno de Japón ha manifestado su "profundo apoyo" al borrador de la presidencia de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, en el que se aplaza a un momento futuro la decisión sobre si habrá o no una segunda fase del Protocolo de Kioto.

Japón ha manifestado desde un principio su negativa a comprometerse con un segundo período del Protocolo, que expira en 2012, una postura en la que al parecer le secundan otros países como Rusia, Canadá y Bielorrusia.

Bolivia, la única voz disonante

La Cumbre ha retomado las negociaciones para abordar las objeciones de Bolivia al borrador de los documentos finales de la reunión, que impiden la adopción de un acuerdo final respaldado por el resto de los países.

La prórroga de Kyoto (1997), que expira en 2012, se había convertido en la piedra angular de estas negociaciones sobre la reducción de emisiones de gases contaminantes. Los 190 países, menos Bolivia, han admitido que el borrador "no es perfecto y no satisface a todos", pero es un buen punto de partida a completar a lo largo del año, porque deja para Durban (Sudáfrica), dentro de un año, la decisión de si se sustituye o no a Kyoto por otro acuerdo.