Giusseppe Conte renuncia a formar gobierno en Italia

Agencias | Redacción

27/05/2018

Al parecer, el presidente Sergio Mattarella ha rechazado a Paolo Savona como candidato a ministro de Economía y es lo que ha motivado la renuncia de Conte.

El candidato a primer ministro de la coalición Liga-Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, ha anunciado su renuncia a formar gobierno en Italia pese al encargo del presidente, Sergio Mattarella, quien ha explicado su decisión de rechazar a Paolo Savona, el candidato a ministro de Economía, lo que ha motivado la renuncia de Conte a formar gobierno. Mattarella ha argumentado que su deber es "proteger los ahorros de los italianos".

"No podía aceptar a un ministro que amenace con la salida del euro", ha indicado Mattarella en rueda de prensa. "He hecho todo lo posible para que naciera un gobierno político, pero no podía aceptar a un ministro de Economía que amenazara la pertenencia de Italia al euro, lo que considero fundamental para el futuro del país", ha explicado.

"He aceptado a todos los ministros", ha destacado Mattarella, pero "si tenemos que discutir esto (la salida del euro), lo haremos abiertamente, pero no es un tema que haya sido discutido durante la campaña electoral", ha argumentado.

Conte recibió el encargo de Mattarella para formar gobierno el pasado 23 de mayo después del acuerdo de gobierno alcanzado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga.

Sin embargo, este domingo Mattarella ha rechazado a Savona, un reconocido euroescéptico de 81 años, como candidato a ministro de Economía.

Mattarella ha convocado a Conte a la sede de la Presidencia para una reunión en la que el candidato presentaría al presidente su lista de ministros. Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, mantuvo este mismo domingo un encuentro informal con Mattarella para intentar resolver el conflicto, según fuentes presidenciales.

Acto de acusación

Por su parte, el partido antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) ha anunciado que depositará en el Parlamento el llamado "acto de acusación", un proceso de destitución contra el Jefe de Estado, Sergio Mattarella, por haber impedido la formación del Gobierno al haber vetado al ministro de Economía, el euroésceptico Paolo Savona.

Así las cosas, este lunes se sabrá si Italia debe volver a las urnas en una nueva cita electoral, o se forma finalmente un gobierno de tecnócratas.