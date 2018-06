Internacional

ANÁLISIS

Guatemala, catástrofe y ¿negligencia?

Imanol Butron Alonso (*)

11/06/2018

Los diputados opositores han asegurado que investigaran a las autoridades responsables de evacuar a la población para establecer si hubo negligencia.

Noticias (1) Sube a 109 la cifra de muertos por erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

Las erupciones que comenzaron el pasado 3 de junio en Guatemala han dejado hasta el momento 110 muertos y más de 200 desaparecidos, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Con estas cifras estamos ante una de las mayores tragedias que ha vivido el país en las últimas décadas.

El domingo, ya por la noche, después de la segunda erupción del Volcán de Fuego, el presidente guatemalteco Jimmy Morales dio una conferencia de prensa que no ha hecho más que agravar la situación. En dicha conferencia aseguró que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para enfrentarse a la situación que atraviesa el país y reconoció que el desastre natural ha superado con creces la capacidad de respuesta de las arcas públicas. Además, dijo que la ley de presupuesto no contempla que el Estado pueda gastar un centavo en emergencias.

Todo ello en un momento en el que el número de víctimas ha seguido aumentando y en el que los ciudadanos no pasan por alto que su presidente es el mandatario mejor pagado de toda Latinoamérica, con un sueldo mensual de 19.640 dólares.

La actuación de la Conred (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) tampoco ha estado libre de acusaciones. Después de producirse la primera erupción volcánica el domingo por la mañana, aseguró que por el momento no era necesario evacuar a las comunidades ubicadas en las faldas del volcán, aunque desde las seis de la mañana del domingo, hora local, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ya había alertado del peligro de una erupción peligrosa con flujos piroclásticos. Sin embargo, fue con la segunda erupción, y a pocas horas de haber ocurrido la tragedia, cuando la Conred eliminó de sus redes sociales la afirmación inicial de que una evacuación no era necesaria.

Por su parte, Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de Conred, señaló que los boletines de Insivumeh no trasladaban un mensaje claro, y que no tenían información sobre ninguna erupción.

Con todos estos datos sobre la mesa, los diputados opositores han asegurado que investigarán a ambas autoridades para establecer si hubo negligencia en lo ocurrido.

Lo cierto es que en un país en el que hay 37 volcanes la respuesta ante una catástrofe como la que asola Guatemala desde el domingo debía haber sido mucho más efectiva desde que se hizo el primer aviso.

(*) Imanol Butron Alonso, graduado en Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), es alumno en prácticas del Máster De Comunicación Multimedia EiTB-EHU en eitb.eus.