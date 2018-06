Internacional

Salvini anuncia un censo de gitanos: 'Desgraciadamente nos los tenemos que quedar'

19/06/2018

Después, ha matizado que no tiene intención de "registrar ni tomar huellas dactilares a nadie", sino tomar una "fotografía de su situación". Conte ha dicho que ha "superado todos los límites".

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha declarado este lunes que tiene intención de retomar un plan para la elaboración de un censo de población gitana en Italia para tener "una fotografía de su situación" y se ha lamentado de que al menos a los gitanos italianos "desgraciadamente nos los tenemos que quedar".

"Tratamos de entender cómo intervenir rehaciendo lo que en su momento se llamó censo (...) para tener una fotografía y comprender así de lo que estamos hablando", ha afirmado Salvini en declaraciones al canal Telelombardia. "Desgraciadamente, a los gitanos italianos te los tienes que quedar en Italia", ha lamentado en una entrevista realizada en TeleLombardía.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, poco antes de embarcar para dirigirse a Alemania para reunirse con la canciller Angela Merkel, ha dicho sobre las declaraciones de Salvini que "es demasiado, supera todos los límites".

Además, se ha sumado al mensaje mandado por parte de Luigi di Magio "así no podemos aguantar, debes rectificar".

Horas después, Salvini ha matizado que no tiene intención de "registrar ni tomar huellas dactilares a nadie", sino que busca "un estudio de la situación de los campamentos de gitanos" con el objetivo en primero lugar de "proteger a miles de niños a los que no se les permite asistir a la escuela con regularidad porque prefieren introducirlos en la delincuencia".

El propio Salvini ha respondido a las críticas a través de un mensaje en Facebook en el que se sorprende por la repercusión de sus palabras. "Algunos hablan de 'shock' ¿Por qué? Creo que pienso también en los niños pobres que son educados en el y la ilegalidad", ha argumentado.

El líder del Movimiento 5 Estrellas, ministro de Trabajo y vicepresidente del Consejo de Ministros, Luigi Di Maio, ha expresado su satisfacción por el matiz. "Me complace que Salvini haya negado cualquier hipótesis de registro censal o ficha. Si una cosa no es constitucional, no se puede hacer".

Di Maio se ha referido a "los problemas de los italianos, que son enormes". "Los italianos son la prioridad, está bien afrontar la inmigración, pero primero vamos a tratar con los muchos italianos que no pueden comer", ha argumentado.