Internacional

WikiLeaks

Assange recibirá 1,5 millones de dólares por escribir su autobiografía

Redacción

26/12/2010

El dinero que obtenga de la venta de su libro servirá para cubrir los costes legales del proceso judicial por el que se le acusa de abusar sexualmente de dos mujeres en Suecia.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha alcanzado un acuerdo por valor de 1,5 millones de dólares para escribir su autobiografía, según informa el diario británico The Times en su edición dominical.

Assange ha indicado que el dinero que obtenga de la venta de su libro servirá para cubrir los costes legales del proceso judicial por el que se le acusa de abusar sexualmente de dos mujeres en Suecia.

"No quiero escribir este libro, pero tengo que hacerlo", ha declarado Assange, que niega las acusaciones vertidas en su contra. "Ya me he gastado más de 300.000 dólares en costes legales y tengo que defenderme y mantener WikiLeaks a flote".

El editor australiano recibirá 800.000 dólares de la editorial estadounidense Alfred Knopf y otro medio millón de la británica Canongate. En total, y sumando estas cifras a otros acuerdos adicionales, Assange percibirá un millón y medio de dólares por la publicación de su libro en todo el mundo.