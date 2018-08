Internacional

Costa de Marfil, en el filo de la navaja

Jesús Torquemada

27/12/2010

Laurent Gbagbo, el actual presidente, fue derrotado en las elecciones de hace un mes, pero se niega a abandonar el poder.

Costa de Marfil tiene miedo de revivir la pesadilla de la guerra civil, que ya sufrió entre los años 2000 y 2002. Los protagonistas son los mismos que entonces.

Por un lado, Laurent Gbagbo, actual presidente, derrotado en las elecciones de hace un mes, pero que se niega a abandonar el poder. Por otro, Alassane Ouattara, al que hace diez años no dejaron presentarse a las elecciones porque su familia era de Burkina Faso. Ahora ha ganado las elecciones, pero no puede asumir la presidencia porque Gbagbo no se va.

Costa de Marfil ha pagado un alto precio por la guerra civil y las secuelas posteriores. El país está dividido en dos. El Gobierno sólo controla la mitad Sur del país, mientras el Norte está en manos de un grupo rebelde llamado Fuerzas Nuevas.

La cosa se complica con una división étnica y religiosa. En el Norte predominan los musulmanes, mientras la mayoría de la población del Sur es cristiana.

Cuatro mil soldados franceses están desplegados en la línea de separación, con el objetivo de impedir nuevos enfrentamientos; pero también sirven para que Francia, la antigua potencia colonial de Costa de Marfil, mantenga su influencia en la zona.

Francia se ha puesto del lado de Ouattara, y también lo ha hecho Nigeria, que es la principal potencia de la región. Gbagbo no tiene apoyos, pero se aferra al poder y la violencia ya ha estallado.