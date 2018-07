López Obrador y Trump hablan para explorar cómo reducir la migración

El vencedor de las elecciones mexicanas, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo el lunes una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que habló de impulsar el desarrollo en México para reducir la migración hacia EE.UU.

"Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad", ha informado en Twitter López Obrador.

En este mismo mensaje, el líder izquierdista ha destacado también que Trump y él mantuvieron un "trato respetuoso" y subrayó que se ha abierto la puerta para el "diálogo de nuestros representantes".

López Obrador informó de esta conversación con Trump minutos después de que éste explicara que había hablado con el presidente electo mexicano sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la posibilidad de un "acuerdo por separado" entre ambos países.

"Tuvimos una gran conversación, como de una media hora de duración. Hablamos sobre seguridad fronteriza, hablamos sobre comercio, hablamos sobre NAFTA -siglas en inglés del TLCAN- y sobre un acuerdo por separado, solo entre México y Estados Unidos", dijo Trump.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!