Trump avisa a May de que no habrá acuerdo comercial con su plan del 'brexit'

13/07/2018

El presidente estadounidense ha dicho que un 'brexit' suave acabaría con un posible acuerdo y eso significaría que EE. UU. mantendría relaciones comerciales con la UE en lugar de con este país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer, jueves, a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, de que "probablemente" no obtendrá un acuerdo comercial con su país si su plan del brexit sigue adelante.

En una entrevista con el periódico británico The Sun, publicada durante su primera visita oficial al Reino Unido, Trump afirmó que los planes de May por un brexit suave acabarían con un posible acuerdo y eso significaría que Estados Unidos mantendría relaciones comerciales con la Unión Europea en lugar de con este país.

May abogó esta noche por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en una cena celebrada en el palacio de Blenheim, con la que recibió a Trump y a su esposa, Melania.

Después de que el Gobierno británico remitiera a Bruselas el Libro Blanco del brexit, que ha costado la dimisión de dos de sus principales ministros, Trump respaldó a Boris Johnson, extitular de Exteriores, que dimitió por entender que el Reino Unido quedaba sometido a la UE si admitía sus planes.

Trump agregó en la entrevista que Johnson, de quien presume de "amigo", sería un "gran primer ministro" y agregó que tiene "todo lo que se necesita" para serlo.

El acuerdo de Checkers, suscrito el pasado viernes para obtener un libre comercio de bienes con el bloque, significaría que se estaría "lidiando con la Unión Europea en lugar de tratar con el Reino Unido, por lo que probablemente eso mataría un posible pacto", indicó.

Trump sostuvo que le había dicho a May cómo hacer un trato sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea pero "ella no estuvo de acuerdo; no me escuchó", apostilló.