El Gobierno francés afronta dos mociones de censura por el 'caso Benalla'

El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, afronta hoy, martes, sendas mociones de censura presentadas por el centroderecha y la izquierda en la Asamblea Nacional como consecuencia de su gestión del "caso Benalla", que ha provocado la mayor crisis política del quinquenio.

Las mociones tienen remotas posibilidades de prosperar porque necesitan la aprobación de 289 de los 577 diputados y el partido de Macron, La República en Marcha, dispone de una amplia mayoría en la Cámara Baja.

Su debate y votación, no obstante, obligará al Ejecutivo a dar nuevas explicaciones sobre un escándalo desatado después de que el diario Le Monde desvelara el pasado 18 de julio que un exjefe de seguridad de Macron, Alexandre Benalla, golpeó a manifestantes haciéndose pasar por policía durante las protestas del 1 de Mayo.

El caso ha suscitado el lanzamiento de una investigación judicial, otra administrativa en el seno de la policía y otra parlamentaria, en la que hoy comparecerán, entre otros, Stéphane Fratacci, director de gabinete del ministro del Interior, Gérard Collomb.

Para Macron y su entorno, los desmanes de su antiguo hombre de confianza fueron un "hecho individual" que debe tratarse como tal, mientras que la oposición insiste en considerarlo un "asunto de Estado" ante los supuestos esfuerzos del Palacio del Elíseo por ocultarlo.

Vídeo: Detenido el jefe de seguridad de Macron que golpeó a manifestantes (20/07/2018)

El partido conservador Los Republicanos, que con 103 diputados es la principal fuerza opositora, justifica su moción de censura con que el Ejecutivo "ha fracasado" en la gestión de la crisis.

El primer secretario de los socialistas, Olivier Faure, destacó ayer que su partido no apoyará la moción de los conservadores para no dar la sensación de que intentan reemplazar al Ejecutivo con una mayoría alternativa conjunta.

Il y aura une motion de gauche et une motion de droite. Je me félicite que nous sachions faire front commun quand l’essentiel est en cause. Mais cela ne doit pas être interprété comme une volonté de gouverner ensemble #FranceInfo #8h30Politique #MotionDeCensure