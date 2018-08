Internacional

Berlusconi recibe el apoyo de la estrella del porno Rocco Siffredi

23/01/2011

Los sondeos afirman que el "sexgate Ruby" no ha quitado votos a la centroderecha de Berlusconi, pero el 49% de los entrevistados piensa que debe dimitir, mientras que el 45% piensa lo contrario.

Rocco Siffredi ha salido en defensa del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, acuciado últimamente por diversos escándalos sexuales y acusado de tener relaciones con una prostituta menor de edad.

Según ha declarado la estrella del porno al diario británico The Observer, "la verdad es que los italianos están orgullosos de alguien como Silvio, que a sus 74 años le encanta el sexo y sigue disfrutando de una buen vida sexual, y no me refiero solo a la clase obrera".

Siffredi, de 46 años, afirma practicar menos sexo que Il Cavaliere, de 74, y se muestra convencido de que los italianos no le castigarán en las urnas.

Fini pide su dimisión

El presidente de la Cámara de Diputados y ex aliado de Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini, se ha mostrado a favor de que éste dimita por el escándalo sexual "Ruby", lo que ha puesto en pie de guerra a sus ex compañeros, que aseguran que quien tiene que irse es él, a la vez que expresan su apoyo a Il Cavaliere.

No obstante, según un sondeo del "Corriere della Sera", el "sexgate Ruby" no ha quitado votos a la centroderecha y el PDL se mantiene estable. En ese mismo sondeo, el 49% de los entrevistados piensa que Berlusconi debe dimitir, mientras que el 45% por ciento piensa lo contrario.