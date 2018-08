Internacional

Nuevo discurso

Gadafi pide a los libios que aplasten los intentos de derrocarle

Redacción

25/02/2011

- "El pueblo que no me quiere no merece la vida", ha dicho el líder libio en la Plaza Verde.



- La UE y EE. UU. impondrán sanciones contra Libia.





68

Comentarios