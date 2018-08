Internacional

Trichet anuncia dinero más caro en Europa

Jesús Torquemada

04/03/2011

La subida del tipo de interés anunciada para abril no tendrá el mismo efecto en Alemania, cuya economía ya se está recuperando, que en España, cuya economía aún se está arrastrando.

Los banqueros centrales suelen hablar con lengua de trapo. Ben Bernanke, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, y Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, suelen hablar poco y no suelen decir cosas muy concretas.

Sus decisiones, en teoría, tienen que ser rápidas e inesperadas, para intentar engañar a los mercados. Por eso ha sorprendido la franqueza ayer de Trichet cuando anunció, con un mes de antelación, que el tipo de interés de la zona euro va a subir en abril, después de dos años en la tasa históricamente baja del 1%. La explicación es que hay tensiones inflacionistas, y eso obliga al Banco Central Europeo a reaccionar.

La principal misión del Banco Central Europeo no es sostener la cotización del euro, ni dar créditos como un banco normal ni adecuar la política monetaria a la recuperación económica. No; el principal objetivo que está en sus estatutos es controlar la inflación. Por tanto, el BCE adoptará siempre una política monetaria ortodoxa. Si sube la inflación, que es lo que está pasando, subirá los tipos de interés. Y lo hará sin tener en cuenta si eso ayuda o perjudica a los países de la Zona Euro que están en dificultades.

La subida del tipo de interés no tendrá el mismo efecto en Alemania, cuya economía ya se está recuperando, que en España, cuya economía aún se está arrastrando. El encarecimiento del crédito será malo para las empresas y para los particulares, que tendrán que dedicar más parte de sus ingresos a pagar intereses y menos, por lo tanto, al consumo. Y si se consume menos, las empresas no podrán producir más y no emplearán a más gente.

En fin, la incógnita es de cuánto será la subida. Lo normal sería un cuarto de punto, pero si el petróleo sigue subiendo y la inflación intensifica su tendencia alcista, no es descartable que sea mayor.