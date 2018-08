Internacional

Guerra civil en Libia

Gadafi amenaza ahora con aliarse a Bin Laden

Redacción

09/03/2011

Por otra parte, según informa Al Yazira, tres aviones de Gadafi han partido con destino a Egipto. En uno de ellos, que ya ha aterrizado en El Cairo, viajaba un alto mando del Ejército.

El líder libio, Muamar Gadafi , ha advertido de que si las potencias "colonialistas" dejan de apoyarle en la lucha contra el terrorismo islámico y, por tanto, "Al Qaeda deja de ser el enemigo común", su régimen podría acercarse al líder de la red islámica, Osama Bin Laden, y llegar "a un acuerdo con él".

"Yo no puedo combatir a mi pueblo, ésa es una mentira de los países colonialistas, Francia, Reino Unido, Estados Unidos", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa La Chaine Info (LCI).

"Ellos han sufrido las intervenciones de Bin Laden, y ahora, en vez de admitir que éste es un ataque contra Bin Laden y de apoyar a Libia, lo que quieren es recolonizar Libia", ha proseguido. "Se trata de una conspiración colonialista".

"Si Al Qaeda ha dejado de ser el enemigo común, entonces nosotros, desde mañana mismo, podríamos reunirnos con Bin Laden y llegar a un acuerdo con él", ha amenazado. "Se convertiría en nuestro amigo, dado que ya no se considera que esto sea terrorismo".





Las tropas de Gadafi, cerca de hacerse con Zawiya

Mientras tanto, los carros de combate de las fuerzas leales a Gadafi se encuentran a solo kilómetro y medio de la plaza central de Zawiya, localidad a solo 50 kilómetros de la capital, y ya controlan la principal carretera y los suburbios de esta estratégica ciudad del oeste de Libia, según informaron fuentes de los rebeldes.

"Podemos ver los tanques, están en todas partes", ha declarado Ibrahim, un combatiente de la oposición, a Reuters desde el centro de la ciudad. Las fuerzas de Gadafi, ha añadido, ya controlan la principal capital y los suburbios de Zawiya.

En todo caso, las fuerzas rebeldes siguen controlando la plaza y el enemigo se encuentra todavía a kilómetro y medio de sus posiciones. Asimismo, Ibrahim ha indicado que hay numerosos francotiradores del Ejército en la mayoría de los edificios que están disparando a todo aquel que sale de sus casas y que la mitad de la ciudad ha quedado destruida.

"Hay muchos muertos y no podemos enterrarlos. Zawiya está desierta, no hay nadie en las calles, no hay animales, ni siquiera pájaros en el cielo", ha asegurado.





Un alto mando militar libio llega a Egipto



Tres jet privados de la familia del coronel Gadafi han sido detectados a primera hora de la tarde por el control aéreo de Malta con destino a Egipto, según informa la cadena Al Yazira.

Uno de los aviones, informan las mismas fuentes, ha aterrizado ya en El Cairo y en él viajaba un alto mando militar que tiene programado reunirse con el mariscal de campo Husein Tantaui, jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la junta militar que gobierna en Egipto tras la renuncia de Hosni Mubarak.

Ninguna fuente oficial en El Cairo ha confirmado el aterrizaje de esa aeronave o que se espere en esta capital la llegada de aviones de Gadafi.

Según la cadena catarí, los tres aviones despegaron desde Trípoli a media mañana de hoy, en principio con destino Viena, Atenas y El Cairo, pero posteriormente cambiaron su plan de vuelo y las tres aeronaves se dirigieron a la capital egipcia.







España revoca los acuerdos armamentísticos con Libia

Por otra parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo decidió ayer martes revocar las dos licencias de exportación de material de defensa a Libia, licencias que estaban suspendidas cautelarmente desde el 22 de febrero.

Asimismo, ha subrayado que el comercio de armas con Libia supuso solo el 0,5% del total autorizado en el primer trimestre de 2010 y que las exportaciones a toda la región (Oriente Próximo y norte de frica) fue solo el 1,2%.