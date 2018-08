Internacional

Cuatro juicios pendientes

Berlusconi: '33 chicas son demasiadas incluso para un treintañero'

Redacción

16/03/2011

El primer ministro italiano ha hecho estas declaraciones en referencia a las 33 jóvenes relacionadas con el proceso contra Il Cavaliere, por inducción a la prostitución de menores y abuso de poder.

El primer ministro Silvio Berlusconi ha afirmado que "33 chicas me parecen demasiadas incluso para un treintañero", haciendo referencia a las 33 jóvenes relacionadas con el proceso interpuesto contra Il Cavaliere por inducción a la prostitución de menores y abuso de poder, según ha desvelado el Tribunal de Milán.

En una entrevista concedida al periódico "La Reppública", el mandatario italiano se defiende de las acusaciones y ha asegurado que esas fiestas que celebraba en sus villas tan sólo "eran cenas elegantes". Además, ha destacado que las jóvenes "tan sólo hacían cuatro saltos en discoteca, solas" porque "a mi no me ha gustado nunca bailar".

"Estas jóvenes", se ha lamentado el mandatario, "no pueden trabajar, nopueden hacer un desfile" debido a las investigaciones de la Fiscalía deMilán. Berlusconi ha subrayado que "las defenderá públicamente", aunqueha reconocido que "no será fácil porque no es nada fácil afrontar cuatroprocesos y ser primer ministro".

Según Il Cavaliere, ninguna de las jóvenes "ha sido pagada" y ha subrayado que "está indignado" porque "en otros países las escuchas telefónicas no son publicables, solo en Italia sucede una barbarie como esta", en relación a las escuchas realizadas por la Fiscalía de Milán a los teléfonos de las jóvenes que participaban a las fiestas del mandatario y en las que se basan todas las acusaciones contra el primer ministro.¡