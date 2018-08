Internacional

Intervención militar en Libia

Las fuerzas aliadas vuelven a atacar Libia

Redacción

21/03/2011

- Las fuerzas aliadas extenderán la zona de exclusión hasta Trípoli.



- Cameron: "Hemos neutralizado las defensas antiaéreas libias".



- El Consejo Nacional libio asegura que no negociará con Gadafi.





Una explosión ha sacudido este lunes por la noche la capital de Libia, Trípoli, seguida de disparos de artillería antiaérea, según han informado testigos.

Los disparos de las baterías antiaéreas de Trípoli han vuelto a oírse esta noche, la tercera desde que comenzaron los ataques aéreos de la coalición, según ha informado en directo desde la capital libia la cadena de televisión catarí Al Yazira.



De la misma forma, la televisión estatal libia ha confirmado este lunes por la noche que se han registrado varias explosiones en Trípoli, que ha atribuido al "enemigo cruzado".

Sin embargo, ha advertido, "estos ataques no van a asustar al pueblo libio", informa la agencia Reuters, que previamente había informado de al menos un estallido y del posterior disparo de artillería antiaérea.

La cadena estadounidense CNN ha informado de dos explosiones y ha indicado que procedían de la zona donde se encuentra un complejo residencial de Gadafi, ya atacado previamente.



Balance



Las fuerzas aliadas, que han impedido con sus ataques que las fuerzas del Gobierno de Libia avancen sobre Bengasi, extenderán hasta la capital, Tripolí, la zona de exclusión de vuelos, ha afirmado hoy un jefe militar estadounidense.

El general Carter Ham, jefe del Mando Unificado Africano de EE. UU. con sede en Sttutgart, Alemania, ha señalado en una conferencia de prensa, que desde el inicio de las operaciones aliadas "no se observa actividad de aviones (militares) libios".

Las fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado 12 ataques con misiles guiados Tomahawk, y embarcaciones militares de Francia, España e Italia "patrullan la región para impedir los embarques ilegales de armamentos desde y hacia Libia", ha añadido.

"Hemos impedido que las fuerzas (del gobierno de Muamar el Gadafi) avancen hacia Bengasi, y las fuerzas de tierra del régimen en los alrededores de esta ciudad tienen poca capacidad para reanudar sus operaciones", según Ham.

La zona de exclusión de vuelos que cubre Bengasi "se extenderá ahora hacia el sur y el oeste y pronto llegará a Trípoli, es decir, una franja de unos 1.000 kilómetros", ha informado.

En la teleconferencia, que ha sido retransmitida por Internet desde Alemania, Ham ha insistido en que el objetivo de la misión no es localizar al líder libio, del que se desconoce su ubicación. Las fuerzas aliadas, ha subrayado, "no buscan a esa persona (Gadafi), esa no es la misión que yo tengo".



Consejo Nacional libio

El rebelde Consejo Nacional libio, que tiene su base en la ciudad de Bengasi, en el este, ha asegurado este lunes que no negociará con Gadafi para poner fin a la guerra.

"Estamos en una guerra de desgaste a la que nos ha obligado este dictador", ha señalado el portavoz de los rebeldes, Abed al Hafeez Ghoga, en rueda de prensa en Bengasi.

"Por ello, nos negamos a negociar con él. Antes veremos su fin que negociar", ha asegurado el portavoz, subrayando que Gadafi es "buscado internacionalmente como criminal de guerra". "Será juzgado por sus acciones genocidas contra su propio pueblo", ha añadido.



Cameron

El primer ministro británico, David Cameron, ha afirmado que la coalición internacional ha "neutralizado en gran parte" los sistemas de defensa antiaérea de este país y que la zona de exclusión aérea ya es una realidad.

Cameron ha indicado que están avanzando hacia el cumplimiento de los objetivos de la misión: destruir los sistemas de defensa antiaérea libios y proteger a los civiles de los ataques perpetrados por las fuerzas leales al dirigente del país, Muamar Gadafi.