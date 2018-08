Internacional

Procedente de Túnez

El ministro de Exteriores de Gadafi viaja hasta Londres para desertar

Redacción

31/03/2011

Musa Kusa es una de las principales figuras del Gobierno de Gadafi, que ha decidido que no quiere seguir representando al régimen libio, y ha renunciado a su cargo.

El Gobierno británico ha informado este miércoles por la noche de la llegada del ministro de Asuntos Exteriores libio, Musa Kusa, a Londres y ha confirmado que el jefe de la diplomacia del régimen de Muamar Gadafi ha transmitido a Londres su deseo de dimitir.



Así lo informó el Foreign Office, que aseguró que Kusa llegó en un avión procedente de Túnez a territorio británico, donde manifestó que ya no quiere representar al régimen libio.

"Ha viajado hasta aquí por voluntad propia. Nos ha dicho que renuncia a su cargo. Estamos hablando con él y ofreceremos detalles más adelante", indicó el portavoz, que recordó que "Kusa es una de las principales figuras del Gobierno de Gadafi".

"Su papel era representar al régimen internacionalmente, algo que no quiere seguir haciendo", recordó el portavoz.





Continúan los combates



Mientras, los combatientes rebeldes han dicho este miércoles que estaban combatiendo a las tropas leales a Muamar Gadafi, entre las localidades de Bin Yawad y la ciudad petrolera de Ras Lanuf, después de que el líder libio lanzase una ofensiva en el este.

Así, los rebeldes libios han retrocedido para proteger la estratégica ciudad de Ajdabiya, a 160 kilómetros al suroeste de Bengasi, mientras que la línea del frente se ha trasladado al enclave petrolero de Briga, ha informado el portavoz militar de los insurgentes, el coronel Ahmad Omar Bany.

"Los rebeldes siguen en Ras Lanuf", ha explicado el combatiente Ezzedine Salé. "Existen enfrentamientos cerca de Bin Yawad", ha indicado. Este sublevado ha precisado que había vuelto del frente por la noche.

Otro rebelde, desde Brega, en la zona este controlada por la insurgencia, ha confirmado que se estaban produciendo combates entre Ras Lanuf y Bin Yawad.

Por otro lado, el ministro de Exteriores libio, Musa Kusa, se ha marchado del país magrebí, ha asegurado la cadena de televisión catarí Al Yazira, que ha citado fuentes propias, sin precisar más detalles.



Ayuda a los rebeldes



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no descarta la opción de ayudar a los rebeldes para forzar la salida del mandatario libio, Muamar Gadafi, del poder, según ha manifestado este martes en una entrevista concedida a la cadena NBC.

"No lo he descartado", ha dicho Obama, interrogado por esta cuestión, al tiempo que ha matizado que se trataría de "ayuda no letal" como equipos de comunicación, de transporte y suministros médicos.