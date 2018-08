Internacional

Conflicto en Libia

Gadafi pide a la OTAN el inicio de las negociaciones

Redacción

30/04/2011

Asimismo, el lider libio, Muamar Gadafi dice que está preparado para alcanzar un alto el fuego, pero señala que todas las partes deben aceptarlo. Ha añadido que no quiere abandonar el país

El líder libio, Muamar Gadafi, ha pedido este sábado a la OTAN el inicio de negociaciones para poner fin a los ataques aéreos contra el país africano. "Nosotros no les atacamos y no cruzamos el mar (...) ¨por qué nos están atacando?", se ha preguntado Gadafi.



"Dejadnos negociar con vosotros, con los países que nos atacan. Dejadnos negociar", ha dicho, agregando que si lo que buscan los países de la coalición es petróleo no hay problema para negociar contratos en este sentido. Además, Gadafi ha asegurado que está preparado para alcanzar un alto el fuego, pero que el mismo debe involucrar a todas las partes en conflicto y no únicamente a sus fuerzas, que se encuentran luchando contra los rebeldes en el este.



"Libia está preparada para alcanzar un alto el fuego, pero un alto el fuego no puede venir de una parte únicamente", ha apostillado en una aparición en directo en un canal de televisión en la madrugada del sábado. "Fuimos los primeros en dar la bienvenida a un alto el fuego y fuimos los primeros en aceptarlo, pero los ataques de los cruzados de la OTAN no se han detenido", ha agregado. Asimismo, Gadafi ha indicado que nadie le va a forzar a abandonar el país. "No voy a dejar mi país (...) nadie puede