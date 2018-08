Internacional

Tristane Banon denunciará a DSK para 'acabar con 8 años de infierno'

05/07/2011

La periodista francesa interpondrá una denuncia contra el exdirector del FMI por un presunto intento de violación ocurrido en 2003. "Ver a Strauss-Kahn libre me pone enferma", ha asegurado.

La periodista y escritora francesa Tristane Banon ha afirmado que interpondrá una denuncia contra Dominique Strauss-Kahn por un presunto intento de violación acontecido en 2003 para "acabar con este infierno de ocho años".

"Ver a Strauss-Kahn libre, cenando en un restaurante de lujo entre amigos, me pone enferma, ha declarado Banon en una entrevista publicada este martes por la edición digital de "L''Express", la primera que concede desde que estalló el escándalo que concierne al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el extenso relato, la mujer, de 32 años, asegura que ha decidido llevar su caso ante la justicia porque desde hace años no quiere escuchar más que es "una mentirosa por el hecho de que no haya presentado una denuncia" y niega que busque publicidad gratuita o "venganza".

La periodista, que sostiene que DSK intentó violarla en un apartamento durante una entrevista que le hizo para un libro que preparaba, recuerda como se produjeron los hechos y algunos detalles sobre aquel supuesto encuentro en un céntrico apartamento de París.



"Empezamos a hablar un poco, me ofreció café, saqué mi dictáfono, quiso que fuéramos al sofá. Paró el dictáfono, me agarró la mano, luego el brazo, le pedí que me dejara marchar y allí empezó la lucha", recuerda. Según su versión, Banon y DSK se pelearon en el suelo "durante varios minutos".



Banon afirma que quedó "traumatizada"

Tras el forcejeo, y "aterrorizada", logró zafarse y llegar hasta el coche. "llamé a mi madre porque no podía conducir, estaba temblando". El encuentro duró "más de media hora", dice. Entonces no denunció los hechos porque nadie la habría creído ya que "en esos casos, es mi palabra contra la suya". "¿Qué valía la de una joven becaria en periodismo preparando su primer libro y que se podía suponer que quería hacerse publicidad? ¿Qué valía mi palabra frente a la de Strauss-Kahn, el esposo de Anne Sinclair, incluso si ser todavía el responsable del FMI? ¡Nada!".

asegura.

Desde aquellos supuestos hechos -que denuncia como violación y no como agresión sexual, que habría prescrito- se quedó "traumatizada". "Después, nunca he tenido relaciones normales con los hombres. Para mí, todos se convirtieron en obsesos que podían hacerme daño", confiesa.

Preguntada sobre los rumores que la describen como una mujer poco equilibrada que tenía asiduamente aventuras con celebridades y que quería vengarse de los hombres, Banon asegura que no es ninguna "depredadora sexual".