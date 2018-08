Internacional

Detienen a Coulson, exjefe de prensa de Cameron

Redacción

08/07/2011

El exjefe de prensa del primer ministro británico ha sido detenido bajo sospecha de corrupción e interceptación de teléfonos mientras era director del periódico News of the World.

Andy Coulson, exjefe de prensa del primer ministro británico, Andy Cameron, ha sido detenido bajo sospecha de corrupción e interceptación de teléfonos mientras era director del periódico "News of the World", según ha informado la agencia británica PA.



Coulson había comparecido en una comisaría de Londres para declarar en relación con el caso de las escuchas telefónicas practicadas en ese dominical, que se publicará este domingo por última vez.

Coulson, de 43 años, dimitió de su cargo como asesor de Cameron el pasado enero al verse salpicado por el escándalo, si bien siempre ha mantenido que no fue consciente de que la práctica de interceptar móviles se llevara a cabo bajo su dirección.



El jefe del Gobierno ha anunciado que se pondrá en marcha una investigación judicial y otra sobre ética periodística al margen de la pesquisa policial que realiza Scotland Yard, en la que ya se han detenido, además del antiguo director, otros tres periodistas del rotativo.



Cameron ha defendido su decisión de contratar a Coulson como jefe de prensa y ha dicho que asume su responsabilidad, al tiempo que ha asegurado que le había pedido garantías de que no estaba implicado en los pinchazos.







El escándalo

Este escándalo estalló en 2006 al revelarse que algunos periodistas recurrían supuestamente a los pinchazos para interceptar comunicaciones de famosos, concretamente los mensajes depositados en buzones de voz de teléfonos móviles, y conseguir así noticias exclusivas.

El News of the World -versión dominical del tabloide The Sun, dedicado a revelar detalles de la vida de la farándula- es publicado por News International, parte del imperio periodístico del magnate australiano Rupert Murdoch, y cuenta con una tirada de 2,8 millones de ejemplares, la mayor del Reino Unido.

Entre otros, fueron pinchados los teléfonos de la actriz Sienna Miller, del ex viceprimer ministro John Prescott o del príncipe Guillermo, lo que dio lugar a que se destapase la trama del dominical sensacionalista.