'News of the World' se despide con un 'Gracias y adiós'

Redacción

10/07/2011

El dominical más vendido de Gran Bretaña lanza su última publicación forzado por el escándalo de las escuchas telefónicas a víctimas de terrorismo.

El tabloide británico News of the World''ha lanzado su última edición y se ha despedido de manera sencilla con un ''Gracias y adiós'' en su portada. El magnate de los medios de comunicación y propietario del dominical, Rupert Murdoch, ha decidido el cierre de la publicación a consecuencia del escándalo destapado por las escuchas telefónicas a víctimas del terrorismo.

La despedida aparece superpuesta sobre un montaje de las más famosas portadas del diario a lo largo de sus 168 años de historia y recalca el sentimiento de orgullo de los trabajadores del dominical, que ahora deberán buscar trabajo tras la clausura del mismo.

"Estoy muy, muy triste. Es un día terrible para todos nosotros. No ha sido fácil hacer este último número", ha afirmado el editor asociado del periódico, Harry Scott.

News of the World, el dominical más vendido en Reino Unido, ha mantenido durante su existencia una línea amarillista con grandes titulares acerca de escándalos, famosos y temas sociales sensibles.

Murdoch ha afirmado que la decisión de cerrar la publicación se ha tomado "de manera colectiva". El News of the World fue el primer diario que compró el magnate australiano en Reino Unido, en 1969. Desde entonces ha construido todo un imperio mediático y ha llegado incluso a adquirir cabeceras históricas como The Times o The Wall Street Journal.