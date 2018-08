Internacional

El TS revisa el recurso de Assange contra la extradición a Suecia

Redacción

12/07/2011

Los abogados de Assange presentaron el recurso el 3 de marzo, una semana después de que un juez manifestara que no había razón para ello, porque no tenía duda de que en Suecia tendría un juicio justo.

El Tribunal Superior de Londres revisará hoy y mañana el recurso presentado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, contra la decisión de una corte inferior de extraditarle a Suecia, donde está acusado de agresión sexual.



Los abogados de Assange presentaron el recurso el pasado 3 de marzo, una semana después de que el juez Riddle manifestara que no había razones para no extraditar al fundador de WikiLeaks, porque no tenía duda de que en Suecia podrá tener un juicio justo.



La Fiscalía de Suecia acusa a Assange de tres delitos de agresión sexual y uno de violación tras la denuncia de dos mujeres que aseguraron que los hechos ocurrieron en agosto de 2010.



Assange fue detenido en Londres el pasado mes de diciembre después de que se recibiera la orden de extradición de la Fiscalía sueca.



Los abogados de Assange argumentarán que las acusaciones no son delitos extraditables y que llevarle a Suecia será incompatible con sus derechos en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos, indicaron los medios británicos.

Assange, que permanece en arresto domiciliario en la mansión de un amigo en el este de Inglaterra bajo fuertes medidas de control, organizó el pasado fin de semana una fiesta para sus amigos con motivo de su 40 cumpleaños.