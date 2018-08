Internacional

'News of the World'

Murdoch retira su oferta por BSkyB debido a la crisis de las escuchas

Redacción

13/07/2011

El anuncio se produce horas antes de que la Cámara de los Comunes votase una moción, respaldada por todos los partidos, que pide a Murdoch la retirada de su OPA.

La compañía News Corporation del magnate Rupert Murdoch ha anunciado hoy que retira su oferta para adquirir la totalidad de las acciones del canal de pago británico BSkyB ante la creciente oposición surgida en el Reino Unido.

El anuncio se ha producido horas antes de que la Cámara de los Comunes votase una moción, respaldada por todos los partidos, que pide a Murdoch la retirada de su OPA a raíz del escándalo de las escuchas telefónicas ilegales del dominical News of the World.

El Partido Conservador y el Liberaldemócrata, que integran el Gobierno británico de coalición, anunciaron ayer su respaldo a esa moción, presentada por los laboristas.

No obstante, la empresa radicada en Estados Unidos mantendrá su actual participación del 39% en BSkyB.

Antes del escándalo de los pinchazos telefónicos del News of the World, la intención de Murdoch de hacerse con el 100% de las acciones de la compañía ya había suscitado fuertes reticencias en el Reino Unido por el riesgo de monopolio.





The Times y The Sun

News International, propiedad de News Corporation, posee entre otras cabeceras los diarios británicos The Times y The Sun, además del News of the World, que dejó de publicarse el pasado domingo por la crisis de las escuchas ilegales, practicadas desde 2002 a 2006.

El viceprimer ministro, el liberaldemócrata Nick Clegg, ha calificado la retirada de la OPA como una decisión "decente", mientras el laborista Ivan Lewis, ministro de Cultura en la sombra, la ha calificado como "una victoria del Parlamento".