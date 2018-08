Internacional

Escándalo de las escuchas

Murdoch rechaza responsabilidades en las escuchas de News Of The World

Redacción

21/07/2011

El magnate ha acusado a sus subordinados de las escuchas. Un hombre ha intentado agredir a Rupert Murdoch durante su comparecencia en el Parlamento británico lanzándole espuma.

La comparecencia de Rupert Murdoch y su hijo James ante una comisión del Parlamento británico por las escuchas ilegales ha sido suspendida durante 15 minutos después de que un espectador tratase de abalanzarse sobre el magnate.



Según se vio en la cadena pública BBC, un hombre con camisa a cuadros fue detenido por la Policía tras el incidente, en el que al parecer trató de lanzar un plato con espuma de afeitar, mientras le llamaba "millonario malvado", según relataron algunos testigos.



La esposa del multimillonario, Wendi, se interpuso entre su marido y el atacante, al que dio un manotazo, para intentar evitar el impacto, mientras que James Murdoch también se levantó sobresaltado.



El agresor podría ser Jonnie Marbles, comediante y activista, que estabasentado varias filas detrás de Murdoch, según el mismo confesó enTwitter minutos antes del suceso.

Un cuarto de hora después del incidente, que ha causado gran revuelo en la sala, se ha retomado la larga comparecencia, en la que los Murdoch han explicado hasta qué punto conocían la practica de las escuchas ilegales que se realizaban en sus periódicos británicos.



En su comparecencia, Rupert Murdoch ha pedido perdón ante el Parlamento británico por los pinchazos telefónicos del tabloide News of the World, que decidió cerrar, según ha dicho, por sentirse "avergonzado".

"Es el día en que me siento más humilde de toda mi vida", ha dicho el magnate, de 80 años, al comparecer junto a su hijo James Murdoch en el Comité de Medios de Comunicación de la Cámara de los Comunes en relación con el escándalo de las escuchas que ha causado conmoción en el Reino Unido y amenaza a su imperio periodístico.

El presidente y consejero delegado de News Corporation, segundo grupo de comunicación del mundo, asegurado que él no era responsable del escándalo y ha insistido en que News of the World suponía solo "menos del 1%" de su grupo.

"No es una excusa, sino una explicación...53.000 personas trabajan para mí", ha dicho en el Parlamento Murdoch, quien en varias ocasiones aseguró desconocer el alcance de los pinchazos telefónicos practicados por el tabloide, cerrado hace una semana.

El dueño de periódicos como The Sun y la cadena estadounidense Fox ha confesado sentirse "impresionado, horrorizado y avergonzado" cuando hace dos semanas se enteró de que entre los teléfonos intervenidos por los periodistas del News of the World estaba el de una niña asesinada.

Rupert Murdoch ha señalado que la "vergüenza" que sintió por lo ocurrido fue la que le llevó a decidir hace una semana el cierre del tabloide cuando era el periódico más vendido del Reino Unido, con 2,7 millones de ejemplares.

Entre otras cosas, el magnate de la prensa ha dicho no tener constancia de que en Estados Unidos fuesen pinchados los teléfonos de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

James Murdoch, presidente de News Corp en Europa y de la plataforma digital de televisión BSkyB, fue quien tomó la palabra en primer lugar, para asegurar que a finales de 2010 fue cuando descubrieron nuevas pruebas sobre las escuchas.

En 2008 y 2009 no tenían constancia de que hubiera esa extensión de las escuchas, aseguró James Murdoch, de 38 años. "Nuestra determinación es arreglar las cosas y asegurarnos de que no vuelven a ocurrir, y ser la empresa que siempre hemos querido ser", ha indicado James Murdoch.







El jefe de la Policía "nunca quiso comprometer" a Cameron



El jefe de la Policía de Londres (Met), Paul Stephenson, ha insistido hoy en que no quiso comprometer al primer ministro británico, David Cameron, al presentar su dimisión.



Stephenson, que renunció el domingo pero permanece en su puesto hasta que se nombre a un sustituto, ha declarado hoy que "no estaba golpeando al primer ministro", al justificar su renuncia tras revelarse que el cuerpo policial había empleado como consultor al periodista Neil Wallis, quien fue subdirector del dominical "News of the World" entre 2003 y 2007, cuando se produjeron las escuchas.

Además, la prensa reveló que Wallis estaba contratado como asistente de relaciones públicas por un balneario donde Stephenson se hospedó varias semanas para recuperarse de un problema de salud.

Wallis fue subdirector del "News of the World" en la época en que era director Andy Coulson, quien fue jefe de prensa de Cameron y debió abandonar el Gobierno el pasado enero por este escándalo.