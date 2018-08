Internacional

Murdoch, uno de los hombres más poderosos y cuestionados del mundo

19/07/2011

Envuelto en un gran escándalo por las escuchas telefónicas, Rupert Murdoch posee una fortuna de 7.600 millones de dólares, aunque ha sido muy cuestionado por los profesionales de la información.

Rupert Murdoch, fundador, presidente y consejero delegado del imperio mediático News Corp, se ha convertido en protagonista por los numerosos escándalos protagonizados por sus periódicos y televisiones.

Nacido en Melbourne (Australia) el 11 de abril de 1931 e hijo de un periodista, Murdoch estudió en Oxford y trabajó durante dos años en el diario británico Daily Express, antes de volver a Australia para, a los 22 años, asumir la herencia de su padre.

Keith Murdoch, un gran empresario del sector de la comunicación en Australia, le dejó por única herencia el Adelaide News, un pequeño diario que le sirvió de trampolín para hacerse con otros periódicos hasta que en 1964 lanzó The Australian.

Años después, este empresario que ha aparecido tres veces en la lista de la revista Time de los más poderosos del mundo, tenía ya un papel relevante entre la prensa australiana y en el de las influencias políticas a través de los editoriales de sus diarios, dando su apoyo a posiciones políticas conservadoras.

Considerado como el décimo tercer hombre más poderoso del mundo, en una lista publicada por Forbes en marzo de 2011 y encabezada po el primer ministro chino, Hu Jintao, Murdoch tiene una fortuna valorada en 7.600 millones de dólares.

Su patrimonio ha crecido con sus negocios a ambos lados del Atlántico: en el Reino Unido, adonde saltó desde Australia en 1968 cuando compró el ya tristemente célebre News of the World, y en Estados Unidos, donde su imperio se empezó a forjar al comprar el San Antonio Express-News, el tabloide Star o el New York Post.

Con nacionalidad estadounidense desde 1985, Murdoch está en el puesto número 122 de los milmillonarios del mundo y en el 38 entre los 400 más ricos de EEUU, también según Forbes.





Los diarios de Hitler



Entre los famosos episodios que han hecho de Murdoch un hombre popular, están los de la publicación en 1983 de unos supuestos diarios de Adolf Hitler en el Sunday Times, de cuya falsedad había sido advertido por el historiador Hugh Trevor-Roper, Lord Dacre of Glanton.

"Que se joda Dacre. Publicadlo", ordenó Murdoch, en una cita famosa a los directivos del Sunday Times, sobre ese lamentable episodio periodístico del que logró salir airoso.





Escándalos y escuchas



Personaje de luces y sombras, a Murdoch se le ha visto también afectado estos días, cuando pidió disculpas a las familias de las víctimas de sus pinchazos y en público expresó su pesar, aunque rápidamente algunas de los espiados le restaron credibilidad.

Murdoch, casado en tres ocasiones y padre de seis hijos, de los que uno de ellos, James, quien está tomando el testigo empresarial, comparece ahora junto a éste y su mano derecha, Rebekah Brooks, ante el Comité de Medios de Comunicación de la Cámara de los Comunes para explicar las actividades periodísticas ilegales del "News of the World".