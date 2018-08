Internacional

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el plan de endeudamiento

Redacción

02/08/2011

Tras superar el trámite en la Cámara de Representantes, el Senado de EE. UU. votará hoy el acuerdo sobre la deuda pública para evitar la quiebra.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado luz verde estelunes a la propuesta consensuada entre republicanos y demócratas paraelevar el techo de endeudamiento del Gobierno y evitar la quiebra. Demócratas y republicanos intentarán aprovechar el último trámite de hoy en el Senado para convertir esta crisis en una victoria política.



El acuerdo ha sido aprobado por un total de 269 votos y ha sidorechazado por 161 congresistas, según ha informado el diarionorteamericano The Washington Post. Entretanto el New York Timesdetalla que el respaldo a la iniciativa se ha dividido en 95 demócratasy 174 republicanos, mientras que los que han optado por el ''no'' hansido 95 demócratas y 66 miembros de la bancada republicana.

La votación en el Senado de Estados Unidos tendrá lugar este martes a las 12:00 horas (las 18:00 en Euskadi), según ha revelado esta noche el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Harry Reid.

La iniciativa necesita el respaldo de 60 senadores, del total de 100que conforman la Cámara. Esta misma noche ha recibido el visto bueno dela Cámara de Representantes. De superar el trámite del Senado, elacuerdo pasará a manos del presidente,

Barack Obama, quien dará su ratificación.

Con este último trámite se pone fin a la crisis de endeudamiento de EE. UU.