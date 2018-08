Internacional

En el barrio de Enfield

Incendiado el centro de distribución de Sony en Londres

Redacción

09/08/2011

El incendio podría tener consecuencias en el suministro de CDs y DVDs en Reino Unido, según una portavoz de la compañía.

El centro de distribución de Sony en el barrio de Enfield (norte de Londres) ha sufrido un incendio por motivos que todavía se desconocen y aún continúa en llamas, según ha informado una portavoz de la compañía, que ha indicado que este incidente podría tener consecuencias en el suministro de CDs y DVDs en Reino Unido.



"Probablemente habrá algún impacto en las entregas", ha explicado la portavoz de Sony en Tokio, Yoko Yasukochi. "No podemos determinar la causa del incendio ni la extensión de los daños porque todavía no es posible acceder al edificio", ha añadido la portavoz, que ha explicado que el fuego no ha provocado víctimas ni heridos.

Reino Unido está sufriendo este martes la tercera jornada de los peores disturbios, saqueos e incendios registrados en décadas, desde que el pasado sábado comenzaran los incidentes en el distrito de Tottenham cuando una manifestación pacífica de protesta por la muerte de un joven a manos de la Policía derivó en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.