En su regreso a Utoya

Breivik proporciona 'muchos nuevos detalles' de la matanza

15/08/2011

Breivik ha relatado cómo disparó a los participantes en el campamento de las juventudes del Partido Laborista noruego.

El responsable confeso de los ataques terroristas del 22 de julio en Noruega, Anders Breivik, ha proporcionado "muchos nuevos detalles" a la policía sobre la masacre en la que murieron 77 personas durante su visita para reconstruir lo ocurrido en la isla de Utoya. Breivik ha relatado cómo disparó a los participantes en el campamento de las juventudes del Partido Laborista noruego.

"Hemos podido estimular sus recuerdos sobre lo que ocurrió allí", ha explicado el fiscal de la Policía Paal-Fredrik Hjort Kraby en rueda de prensa tras las ocho horas que ha pasado Breivik en Utoya.

Durante la visita, Breivik ha estado en calma. "Está claro que al sospechoso no le ha afectado volver a Utoya, pero no ha querido hablar de ello con nadie y no ha dado muestras de pesar por sus actos", ha añadido Kraby.

El fiscal ha explicado que Breivik estaba tranquilo y que cooperó con los agentes durante el viaje y las casi 60 horas de interrogatorio a las que ha sido sometido desde el 22 de julio.