Gadafi promete luchar hasta el 'martirio' o la victoria

24/08/2011

La bandera de las fuerzas insurrectas ondea en el palacio presidencial. La OTAN ha confirmado que el 80% de Trípoli está ya en manos de los rebeldes.

El líder libio, Muamar Gadafi, ha prometido luchar hasta el "martirio" o la victoria contra la OTAN, en lo que parecer ser la recta final de la batalla por el control del país, según ha indicado en un discurso transmitido por una radio local y recogido por la cadena Al Urubá.

Además, Gadafi ha explicado que su retirada de Bab al Aziziya, su residencia capitalina, ha sido un "movimiento táctico", ya que los bombardeos de la Alianza, unos 64, habían conseguido reducirla.

Esta es la primera vez que el mandatario se dirige a los libios desde que los rebeldes tomaron el control de Trípoli. En estos momentos hay una gran confusión en torno a su paradero, a pesar de que su hijo Saif al Islam aseveró ayer ante la prensa internacional que todavía está en el país.



El palacio presidencial, de los rebeldes



Con el líder libio, Muamar El Gadafi, aún en paradero desconocido, fuerzas insurrectas han logrado quebrar este martes la resistencia de su fortaleza, donde parece que se libra una de las últimas batallas por el control definitivo de la capital.

Según ha confirmado la OTAN, el 80% Trípoli está ya en poder de las fuerzas insurrectas, y solo algunos focos en diferentes barrios de la urbe, incluida la propia fortaleza de "Bab al Aiziya", resisten aún el avance.

Aunque las noticias son confusas, parece que una partida de hombres armados ha logrado penetrar en el interior del complejo presidencial, donde el estruendo de las balas se ha mezclado con los vítores del triunfo. Con los fusiles en alto y el júbilo escrito en el rostro, los insurgentes han comenzado a gritar "Ala es el más grande. Bab al Aziziya ha caído, Trípoli es libre".

Las imágenes proporcionadas por las televisiones árabes muestran, por su parte, grupos de milicianos que se pasean por el interior de la fortaleza, donde al parecer no se ha hallado al líder libio ni a sus hijos. Los rebeldes buscan ahora, entre escombros y columnas de humo negro, leales del régimen a los que desarmar y símbolos del dictador que arrasar.

Si bien no se tiene noticias de su paradero, Gadafi ha asegurado se encuentra en Trípoli y que no tiene intención de abandonar el país, según el ruso Kirsán Iliumzhínov, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que ha mantenido una conversación con el dictador libio.

"Estoy sano y salvo. Me encuentro en Trípoli y no tengo intención de abandonar Libia. No se crean las informaciones falsas de las televisiones occidentales", ha señalado Iliumzhínov a la agencia rusa Interfax.





Liberar Libia en 72 horas

El representante del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio ante la ONU, Ibrahim Dabashi, ha dado por "caído" al régimen de Muamar el Gadafi y ha asegurado que los rebeldes tendrán el control total de Libia en las próximas 72 horas.

"Esperamos que Libia será completamente libre y estará en calma en las próximas 72 horas", ha explicado Dabashi en una reunión con la prensa en la Misión de Libia ante la ONU.

"Para el régimen de Gadafi éste es el capítulo final. Su fin está próximo. Gadafi es historia y cuanto antes lo comprenda mejor", ha señalado laportavoz de la OTAN, Oana Lungescu, aunque, ha insistido, las amenazas y los ataques de las fuerzas leales al coronel evidencian que "no podemos bajar la guardia y no vamos a bajarla". Las tropas leales están librando "una batalla perdida", ha agregado la portavoz.



El portavoz militar de la misión Protector Unificado, el coronel canadiense Roland Lavoie, ha reconocido que las fuerzas aliadas no saben dónde está Gadafi su bien ha insistido en que "Gadafi no es un objetivo para la OTAN". No obstante, Lavoie ha apuntado que si se encuentra en un centro de mando y control se convertirá en objetivo.





Reunión de la ONU para este viernes

Al poco de anunciarse la conquista de la fortaleza de Bab Al-Azaziya, la ONU ha anunciado que ha convocado para este viernes una reunión en Nueva York para analizar la situación en Libia y estudiar la respuesta de la comunidad internacional.

Al encuentro han sido invitados la Liga Árabe, la Unión Africana (UA), la Unión Europea (UE) y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), ha explicado un portavoz del organismo.

EE. UU., por su parte, ha anunciado que busca desbloquear de inmediato hasta 1,5 billones de dólares con objeto de ayudar a los rebeldes a llevar a cabo la transición democrática y contribuir a paliar la tragedia humanitaria.







Elecciones en ocho meses

El presidente del Consejo Nacional de Transición libio (CNT), Mustafá Abdul Jalil, ha asegurado que dentro de ocho meses se podrán celebrar elecciones en el país, en una

entrevista publicada hoy en el diario italiano "La Repubblica". "Dentro de ocho meses se celebrarán elecciones legislativas, parlamentarias y presidenciales. Queremos un gobierno democrático y una Constitución justa, No queremos seguir aislados del mundo como hemos estado hasta ahora", afirmó Jalil.

El número uno de los rebeldes y exministro de Justicia durante el régimen libio está convencido de que "la época de Gadafi se ha acabado, pero que todo esto terminará solo con su captura y su condena por los crímenes que ha cometido".