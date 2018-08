Internacional

Guerra en Libia

La OTAN y los rebeldes continúan con su cerco a Gadafi en Libia

redacción

29/08/2011

En las últimas horas, han atacado decenas de objetivos del régimen, más de veinte en la ciudad natal del líder libio, a quien el Consejo Nacional de Transición sigue considerando "una amenaza".

La OTAN y los rebeldes continúan con su cerco a Muamar Gadafi en Libia, cuando se ha cumplido una semana desde que las fuerzas contrarias al régimen ocupan Trípoli y buscan al coronel, que sigue en paradero desconocido. La Alianza Atlántica ha comunicado que en las últimas horas ha alcanzado más de 40 objetivos del régimen de Gadafi, más de la mitad en Sirte, ciudad natal del líder libio, a quien en Consejo Nacional de Transición, órgano de gobierno de los sublevados, sigue considerando una amenaza para el país y para la comunidad internacional.



Mustafa Abdel Jalil, presidente del CNT, ha solicitado a la OTAN y a sus aliados que no dejen de proteger a los libios "frente a este tirano". El CNT, que está intentando localizar al coronel y tomar su ciudad natal, Sirte, reconoció el sábado pasado que no tenía información clara sobre su paradero. Los rebeldes han ofrecido una recompensa de unos 895.000 euros y la amnistía para quien logre capturarlo o matarlo.

Samuel Locklear, comandante del Mando de Operaciones Conjuntas de la Alianza Atlántica, ha indicado que "los focos de resistencia de las fuerzas de Gadafi se están reduciendo día tras día" y que "el régimen ya no es capaz de llevar a cabo una operación decisiva". No obstante, el CNT ha instado a los rebeldes a no llevar a cabo actos de venganza contra los combatientes del mandatario libio, Muamar Gadafi, que hayan sido capturados. Se trata de un llamamiento que se produce después de que la prensa internacional desplegada en Libia informara del hallazgo de varios cadáveres con las manos atadas a la espalda, aparentemente, pertenecientes a combatientes leales a Gadafi.