Internacional

10º aniversario del 11-S

Cronología: El mundo tras el 11-S

Redacción

11/09/2011

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 condicionaron los acontecimientos que han en todo el mundo hasta hoy en día. Hoy homenajean a las víctimas especialmente en 3 escenarios.

- 11 de septiembre de 2001. Dos aviones secuestrados por terroristas de Al Qaeda se estrellan contra las Torres Gemelas de Nueva York, que horas después se derrumban. Otro avión se estrella contra el Pentágono, en Washington, y otro más cae en Somerset (Pennsilvania). La cifra oficial de víctimas, según los datos de la comisión que investigó los hechos, ascendió a 2.973 personas.

- 15 de septiembre de 2001. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, señala a Osama Bin Laden como "principal sospechoso" de los atentados. Afganistán reconoce que el líder de Al Qaeda está en su territorio pero asegura que no lo expulsará.

- 17 de septiembre de 2001. Primera sesión de la Bolsa de Nueva York tras los atentados: el índice Dow Jones cae un 7,13%.

- 28 de septiembre de 2001. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1.373 por la que se decide combatir el terrorismo mediante actuaciones políticas, económicas y diplomáticas.

- 7 de octubre de 2001. Comienza la "Operación Libertad Duradera" contra el régimen talibán. Aviones de EE.UU. y el Reino Unido bombardean Afganistán.

- 5 de octubre de 2001. Bin Laden, en un vídeo, se congratula del 11-S y llama a la Yihad.

- 25 de octubre de 2001. El Senado estadounidense aprueba la ley antiterrorista conocida como "US Patriot Act", que restringe libertades y garantías constitucionales para luchar contra el terrorismo.

- 6 de diciembre de 2001. La conquista de Kandahar, último bastión talibán, pone fin al régimen que dominaba Afganistán. El líder talibán, el mulá Omar, y Bin Laden no son hallados.

- 11 de enero de 2002. Llegan los primeros prisioneros talibanes a la cárcel estadounidense de Guantánamo (Cuba).

- 29 de enero de 2002. Bush incluye a Irak en el "Eje del mal" junto a Irán y Corea del Norte.

- 12 de octubre de 2002. Un atentado de Yemah Islamiya (brazo de Al Qaeda en el sureste asiático) causa en Bali (Indonesia) 202 muertos.

- 16 de marzo de 2003. Cumbre de las Azores: Bush, Tony Blair y José María Aznar lanzan un ultimátum a Sadam Huseim para que abandone el poder.

- 20 de marzo de 2003. EE.UU. y el Reino Unido atacan Irak, encabezando una coalición en la que no están algunos de sus tradicionales aliados, como Francia y Alemania, que se oponen a la guerra.

- 9 de abril de 2003. Bagdad cae en poder de las fuerzas norteamericanas.

- 1 de mayo de 2003. El presidente Bush anuncia el final de "las principales operaciones militares" en Irak.

- 13 de diciembre de 2003. Sadam Husein es capturado.

- 11 de marzo de 2004. Diez explosiones en cuatro trenes de cercanías de Madrid causan 191 muertos y 1.841 heridos. El atentado fue perpetrado por terroristas islamistas.

- 28 de abril de 2004. Se divulgan unas fotografías en las que se ve a soldados estadounidenses torturar a prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.

- 4 de julio de 2004. Comienza la construcción de la Torre de la Libertad, el más alto del conjunto de rascacielos que ocuparán, junto a un museo y un monumento, el espacio donde se situaban las Torres Gemelas; la inauguración está prevista para 2014.

- 9 de octubre de 2004. Hamid Karzai vence en las primeras presidenciales afganas.

- 30 de enero de 2005. Elecciones legislativa en Irak.

- 7 de julio de 2005. Cuatro explosiones -tres en el metro y una en un autobús- causan 56 muertos (incluidos los cuatro terroristas) y 700 heridos en Londres (Reino Unido). Se responsabilizó a terroristas islamistas.

- 19 de mayo de 2006. El Comité de la ONU contra la Tortura recomienda cerrar Guantánamo.

- 29 de junio de 2006. El Tribunal Supremo de EE. UU. declara ilegales los tribunales militares especiales creados para juzgar a los presos en Guantánamo.

- 30 de diciembre de 2006. Sadam Husein es ejecutado en Bagdad.

- 13 julio 2007. EE. UU. dobla a 50 millones de dólares la recompensa por capturar a Bin Laden.

- 4 de noviembre de 2008. Barak Obama es elegido presidente de Estados Unidos.

- 22 de enero de 2009. Obama firma una orden para cerrar la prisión de Guantánamo en un año.

- 15 de junio de 2009. La UE y EE. UU. acuerdan cooperar para trasladar a presos de Guantánamo que no puedan volver a sus países de origen.

- 25 de enero de 2010. Ejecutado Alí Hasan al Mayid, "Alí el Químico", dirigente del régimen iraquí encabezado por Sadam Husein y culpable de la matanza de miles de kurdos en 1988.

- 1 de septiembre de 2010. Washington da por finalizada su misión de combate en Irak.

- 1 de mayo de 2011. Un comando especial del Ejército de EE. UU. mata a Osama Bin Laden en Abbottabad (Pakistán).

- 16 de junio de 2011. Al Qaeda revela que Ayman al Zawahiri es su nuevo líder.

- 09 de septiembre de 2011. Nueva York y Washington, en alerta por una amenaza "creíble y concreta" de atentado con motivo del 10º aniversario del 11-S.

- 11 de septiembre de 2011. Se cumplen 10 años del mayor atentado de la historia de Estados Unidos. Multitud de actos recordarán a los fallecidos. Es el primer aniversario sin Bin Laden.

Hoy, domingo, la atención del país se dirigirá a los tres escenarios de latragedia: la Zona Cero en Nueva York, donde se hundieron las TorresGemelas, el edificio del Pentágono en Washington y el descampado deShanksville, en Pensilvania, donde los pasajeros del vuelo UA93 acabaronestrellando el cuarto avión antes de que impactara, muy probablemente, en el Capitolio.

Alos tres lugares se trasladará el presidente de EE. UU., Barack Obama,quien en un mensaje a la nación ha pedido, por encima de todo, "unidad".

