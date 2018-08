Internacional

La batalla del Estado palestino

20/09/2011

El presidente palestino, Mahmud Abbas, insiste en que el viernes pedirá al Consejo de Seguridad que reconozca el Estado palestino.

Hacía tiempo que no se veían en la ONU maniobras diplomáticas tan intensas. Esta vez, los palestinos parecen dispuestos a exigir a la ONU que asuma su responsabilidad histórica y que reconozca a Palestina como un Estado totalmente independiente, que sería el número 194 de esa organización.



Si la decisión dependiera de la Asamblea General, en la que están representados todos los miembros de la ONU, no hay duda de que el Estado palestino sería reconocido, pues habría mayoría más que suficiente. Pero la Asamblea General solo le puede dar a Palestina un estatus de observador, más o menos como el que tiene el Vaticano. El reconocimiento como Estado solo lo puede hacer el Consejo de Seguridad, de quince miembros.



En el Consejo de Seguridad, los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) tienen derecho a veto. Si uno de ellos dice que no, es que no. El presidente palestino, Mahmud Abbas, insiste en que el viernes pedirá al Consejo de Seguridad que reconozca el Estado palestino. Estados Unidos y los europeos intentan convencerle de que espere un año más y que dé otra oportunidad a las negociaciones con Israel. Sin embargo, más paciencia ya no se les puede pedir a los palestinos, que llevan más de sesenta años en esta situación y que están convencidos de que Israel no les va a devolver nunca sus territorios en la mesa de negociación.



Washington ha asegurado que ejercerá su derecho a veto, para defender los intereses de Israel. Pero, si lo hace, que Obama se olvide de su intento de mejorar relaciones con los países árabes, porque no se lo perdonarán.