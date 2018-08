Internacional

El combate entre dos niños de 8 años causa conmoción en el Reino Unido

22/09/2011

Los niños no llevaban casco ni ninguna otra protección y luchaban encerrados en una jaula rodeado con una valla metálica.

Un combate de lucha entre dos niños de 8 años celebrado en el norte de Inglaterra ha causado conmoción en el Reino Unido, donde este jueves ha sido condenado por políticos, organizaciones de la infancia y la profesión médica.



El combate, cuyo vídeo en YouTube se descubrió ayer aunque llevaba colgado un par de semanas, tuvo lugar el 10 de septiembre en un club social de la localidad de Preston, en presencia de 250 espectadores adultos.



Los niños, que no llevaban casco ni ninguna otra protección, luchaban encerrados en un "ring" rodeado con una valla metálica, como en el deporte conocido como "cagefighting" (lucha de jaula).



Aunque la Policía ha investigado el caso y ha confirmado que no ocurrió nada ilegal ni peligroso para los menores, el ministro de Deportes y Cultura, Jeremy Hunt, ha calificado este jueves el espectáculo de "barbarie".



Hunt ha espresado también preocupación porque este tipo de deportes sean practicados "por niños tan pequeños".



Por su parte, la organización de protección de la infancia NSPCC ha pedido a los padres que "no permitan que sus hijos participen en este tipo de luchas", ya que los menores "se están desarrollando aún física y mentalmente".



Una portavoz de la Asociación de médicos británicos ha dicho a su vez que "los deportes como el boxeo y la lucha en jaula se defienden a veces con el argumento de que los niños aprenden a gestionar su agresividad mediante la disciplina y el control".



El padre de uno de los niños que participó en el polémico combate, Nick Hartley, dijo a la cadena pública BBC que su hijo no corrió ningún peligro.