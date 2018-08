Internacional

Falta de apoyos

El partido de Berlusconi desmiente los rumores sobre su dimisión

Redacción

07/11/2011

Varios periódicos italianos habían asegurado que la dimisión era inminente. Asimismo, Berlusconi se someterá próximamente a un voto de confianza sobre las reformas económicas prometidas a la EU.

El portavoz del partido Pueblo de la Libertad (PDL), Fabrizio Cicchitto, ha desmentido los rumores que apuntan a una dimisión del primer ministro, Silvio Berlusconi. "He hablado hace poco con el presidente Berlusconi y me ha dicho que los rumores sobre su dimisión no tienen fundamento", ha afirmado Cicchitto.



Asimismo, el primer ministro ha asegurado que se someterá próximamente a un voto de confianza en el Parlamento italiano sobre las reformas económicas prometidas a sus socios comunitarios. En una conversación telefónica con su diario afín "Libero", el jefe del Ejecutivo italiano ha indicado como faltos "de cualquier fundamento" los rumores sobre una posible dimisión, incluso, para este mismo lunes.

Los rumores sobre su posuble dimisión se han disparado después de que el director del periódico "Il Foglio", Giuliano Ferrara, y el subdirector de "Libero", Franco Bechis, aseguraran este lunes que Berlusconi preparaba su dimisión. Para Ferrara, la dimisión de Berlusconi llegará ya hoy, pues es "cuestión de horas", explica en la edición digital del rotativo que dirige, considerado cercano al primer ministro, lo mismo que "Libero".

Mientras que Belchis ha publicado un mensaje en la página del periódico en la red social Twitter en el que afirma que tenía "noticias contrastadas sobre que Berlusconi presentará su dimisión mañana por la mañana". El Pueblo de la Libertad (PDL) "le había pedido que dimitiese hoy, pero él ha dicho que mejor mañana porque tenía citas privadas en Milán" (Italia), agrega Bechis.





Deserciones en masa



El primer ministro italiano continúa perdiendo apoyos dentro de su partido. Una de sus diputadas más fieles ha anunciado su marcha, a la que le siguen numerosos parlamentarios.

Estas dimisiones han dejado al primer ministro italiano en una situación de extrema debilidad política, sin mayoría en la Cámara de Diputados, a 24 horas de someterse a una nueva moción de confianza. El mismo ministro de Interior, Roberto Maroni, ha reconocido que "no parece que Berlusconi quiera dimitir, es inútil encarnizarse, cae todo y nos quedamos bajo los escombros".

Los mercados han dado su respuesta a estos rumores. Así, la Bolsa de Milán ha cambiado este lunes de signo y a media mañana su índice selectivo, FTSE MIB, ha subido un 2,43%, y el general, FTSE Italia All-Share, un 1,99%, tras una apertura negativa.