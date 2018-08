Internacional

Análisis

Solo queda la bomba del Banco Central Europeo

Jesús Torquemada

10/11/2011

Como el BCE no compre toda la deuda pública de los países en dificultades, el euro se va a pique.

O el Banco Central Europeo lanza ya su bomba nuclear o esto se acaba.

“Esto” es el euro y la Unión Europea tal como los conocemos ahora. La “bomba nuclear” es la intervención masiva del Banco Central Europeo comprando toda la deuda pública de los países en dificultades.

Ahora está comprando deuda, pero de forma tímida. Es verdad que sus estatutos establecen como misión prioritaria del banco la estabilidad de precios, o sea, el control de la inflación; pero en la situación tan grave a la que hemos llegado, es el momento de olvidarse de esos estatutos y que el banco actúe como prestamista de último recurso, igual que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo.

Pero Alemania no le deja. Berlín insiste en que el Banco Central Europeo no debe absorber toda la deuda de los países periféricos porque, al final, habrá que recapitalizar también ese banco, y a quien más dinero le tocará poner será a Alemania, y a ver cómo se lo explica eso Merkel a sus votantes alemane.

Da la impresión de que Alemania ya ha decidido crear dos divisiones en Europa: una Euroliga en la que jugarán Alemania, Francia, Austria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia y alguno más, y una Segunda División a la que irán todos los demás, incluidas Italia y España.

Solo así se explica que Berlín esté contemplando, impasible, el hundimiento de Italia. Este país ya no puede conseguir financiación a precios razonables en el mercado y en el fondo de rescate no hay suficiente dinero para prestarle. Así que, si no suelta la bomba el Banco Central Europeo... el último que apague la luz.