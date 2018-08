En qué consiste un Gobierno 'técnico'

Internacional

11/11/2011

Grecia ya ha conseguido formar un Gobierno "técnico" y le ha señalado el camino a seguir a Italia. Un Gobierno técnico es el que no está presidido por el líder de un partido político, sino por una persona que no está afiliada a un partido y que tiene cierto prestigio. Su misión suele ser salir de una emergencia y luego convocar elecciones para que funcione de nuevo el juego de partidos.

Es lo que van a hacer el Grecia con el nombramiento de Lucas Papademos como primer ministro, sustituyendo en ese cargo a Yorgos Papandreu, el líder del Partido Socialista. Papademos tiene prestigio al haber ocupado el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo y no depende de ningún partido político griego.

Los principales partidos griegos han decidido aceptar esta solución a regañadientes. La misión de Papademos es sacar adelante el plan de recortes sociales, a cambio de recibir más dinero de Europa y el perdón de la mitad de la deuda soberana de Grecia. Una vez puesto en marcha ese plan, Papademos debería convocar elecciones.

La solución del Gobierno técnico es válida también para Italia, después de que Berlusconi ha dicho que está dispuesto a dimitir. Ya hay incluso un candidato ideal: el excomisario europeo Mario Monti. Pero el problema es que los partidos italianos aún no se han puesto de acuerdo en esta solución. La Liga Norte, aliada de Berlusconi hasta el último momento, insiste en que quiere elecciones ya. El Pueblo de la Libertad, el de Berlusconi, se ha fracturado entre los que aceptan la solución "técnica", los que reclaman elecciones anticipadas y los que todavía creen que pueden seguir gobernando como hasta ahora.

Y respecto a Berlusconi, no está claro si está dispuesto a dejar paso a Monti o no. Lo único claro es que no se ha ido y aún sigue siendo primer ministro.