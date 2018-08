Internacional

Primeras declaraciones

Silvio Berlusconi anuncia que seguirá en política

13/11/2011

"He dimitido para evitar un nuevo ataque de especulación financiera (hacia Italia) y sin que el Parlamento, jamás, me haya retirado la confianza", ha subrayado el ex primer ministro de 76 años

El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Foto: Efe. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Foto: Efe.

Miles de italianos celebran la dimisión de Berlusconi Biografía: Silvio Berlusconi, el 'showman' que ya no hace gracia Silvio Berlusconi ha declarado este domingo que ha dimitido por "sentido de estado y de responsabilidad" hacia Italia y ha anunciado que seguirá en política y que "redoblará" su trabajo en el Parlamento y en las instituciones para renovar el país. Berlusconi ha hecho estas manifestaciones en un mensaje grabado de televisión, en el que expresa su "tristeza" por los ataques e insultos que el sábado le dedicaron miles de italianos en Roma cuando se dirigía a presentar su dimisión ante el Jefe del Estado, Giorgio Napolitano. "He dimitido para evitar un nuevo ataque de especulación financiera (hacia Italia) y sin que el Parlamento, jamás, me haya retirado la confianza", ha subrayado el dirigente conservador, de 76 años, en su mensaje.

Carta escrita a Storace

Horas antes, en un mensaje enviado a Francesco Storace, secretario del partido La Destra, Silvio Berlusconi se dirige a él y a su formación asegurando: "comparto vuestro espíritu y espero retomar junto a vosotros el camino del gobierno", aunque no da más detalles sobre esa posible opción. En dicha misiva, el ya ex primer ministro reivindica "con orgullo" la labor de su Gobierno en estos tres años y medio de legislatura, un día después de presentar su dimisión ante el jefe del Estado, Giorgio Napolitano. "Permitidme que reivindique con orgullo todo lo que hemos logrado acometer en estos tres años y medio, marcados por una fuerte crisis internacional sin precedentes en la historia", ha dicho Berlusconi. 'Il Cavaliere' lamenta que "al final en el Parlamento prevaleció la lógica de los pequeños chantajes y del transformismo, que son el vicio más antiguo de la política italiana". El político conservador señala así que "el pecado original" de esta legislatura tuvo lugar con la marcha de su partido, Pueblo de la Libertad (PDL), de su exsocio Gianfranco Fini, en el verano de 2010, lo que "minó" el camino de la legislatura, y alude además a las últimas bajas registradas en las filas de su formación. Bossi no apoyará el nuevo Gobierno El líder de la federalista Liga Norte y exsocio de Silvio Berlusconi, Umberto Bossi ha dicho que no está de acuerdo con un Gobierno técnico en Italia y que, de ser así, la formación pasará a la oposición. "Hemos dicho no a la cama redonda. Será una cama redonda enorme, no tiene necesidad de nosotros. Estaremos en el oposición y vigilaremos", ha dicho Bossi a los periodistas al salir de la sede de la presidencia de la República.





