Internacional

En Nueva York

Varios detenidos al desalojar el movimiento de 'indignados' de EE. UU.

Redacción

15/11/2011

La Policía ha desalojado a centenares de "indignados" del movimiento 'Ocupa Wall Street' que llevaba dos meses acampando en una céntrica plaza de Nueva York. Podrían ser más de 40 los detenidos.

La Policía ha desalojado este martes el campamento que centenares de "indignados" del movimiento "Ocupa Wall Street" habían levantado hace casi dos meses en una céntrica plaza de Nueva York, en una operación en la que se han producido varias detenciones. Las fuentes han indicado que varios manifestantes que se oponían al levantamiento del campamento fueron detenidos. Según la cadena de televisión NBC, la cifra podría superar los 40, pero por el momento no hay confirmación policial.

Por su parte, el movimiento Ocupa Wall Street, cuyo campamento permanecía instalado desde el pasado 17 de septiembre en la plaza Zuccotti, confirmó a través de su página web varias detenciones, entre ellas la "del concejal Ydanis Rodríguez, que sufrió una herida en la cabeza".

Este movimiento, inspirado en el que se formó en Madrid tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 15 de mayo, protesta contra el sistema económico actual al considerar que fomenta las desigualdades y la avaricia de las grandes empresas.

Según los manifestantes, se registraron enfrentamientos cuando "la Policía destruyó la biblioteca (del campamento), que contaba con 5.000 libros donados, y algunos hicieron una barricada en la zona de la cocina", al tiempo que destacaron que los agentes "destruyeron muchos objetos personales de los indignados". "No nos vamos, no nos rendimos", "Es nuestra casa" y "Barricadas", gritaban decenas de manifestantes, indicó el diario The New York Times en su edición digital.

El operativo se produce después de que un pequeño grupo de comerciantes y residentes del área protestaran ante el Ayuntamiento por los daños económicos y molestias generados por el campamento y pidieran su desalojo.

El levantamiento del campamento neoyorquino coincide con acciones similares efectuadas por la policía en otras ciudades del país. Al menos 63 indignados fueron arrestados este fin de semana en varios intentos de desalojo de los campamentos que se han multiplicado en Estados Unidos, durante enfrentamientos que acabaron con el cierre de los de Oakland (California), Salt Lake City (Utah), Portland (Oregón), Denver (Colorado) y San Luis (Misuri).